Un amore su tre finisce in fumo per colpa della sigaretta del partner

Barcellona stoppato - Skriniar giura amore all’Inter : “il mercato non mi interessa - potrei firmare qui a vita” : Milan Skriniar ha sottolineato come il mercato non gli interessi, confermando di voler rimanere all’Inter ancora per molto tempo Niente Barcellona, Milan Skriniar vuole rimanere all’Inter. Il difensore slovacco, impegnato in questo momento con la sua nazionale, ha respinto le avances del club blaugrana, confermando di avere in mente solo la Champions da giocare in nerazzurro. LaPresse/Spada Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Elisabetta II - l’amore speciale per il nipote Harry e altre storie : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dalle nuove curiosità sul royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, (sapevate, ad esempio, che alla sposa va il merito di aver portato una nuova armonia tra il principe redhead e il padre Carlo?), all’incriminazione di Harvey Weinstein per stupro e molestie, da Elle Fanning, che si è raccontata a Vanity Fair, alla pace (con ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - tre giorni in ricordo di Cristiana Matano : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Manca poco più di un mese alla terza edizione di ‘Lampedus’amore’, il premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano dedicato alla giornalista mancata prematuramente l’8 luglio 2015 e organizzato dall’associazione Occhiblu onlus, fondata dal marito Filippo Mulè, dalla figlia Marta e e dalla sorella Monica. Come ogni anno, Lampedusa, l’isola del cuore in cui Cristiana, ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) – Ad aprire la manifestazione sarà ‘Lampedusa Way’, spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della ‘Trilogia del naufragio’della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’arrivo a Lampedusa di Giorgio Minisini e Manila Flamini, coppia mista di nuoto sincronizzato, campione del ...

Belen su soldi - ritocchini ed amore! La Rodriguez sincera al 100% : “denaro? Potrei non lavorare più” : Dai sogni ricorrenti all’intervento di chirurgia estetica al seno: Belen Rodriguez si confessa in una lunga intervista a cuore aperto Belen Rodriguez si confessa per l’ennesima volta agli italiani. In una lunga intervista l’argentina parla di quello che ancora non sappiamo di lei, come i suoi sogni ricorrenti e il motivo dell’operazione di chirurgia estetica al seno. Al settimanale ‘Chi‘ la bellissima showgirl ...

LETTURE/ Christine Delphy e le altre : così l'amore di una madre batte il femminismo : Una delle più consistenti eredità del '68 è rappresentata dal movimento femminista. Una delle sue principali protagoniste è stata Christine Delphy. SALVATORE ABBUZZESE(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ "Il cielo di qua", l’amore rinomina il mondo senza tradirlo, di S. AgliecoLETTURE/ Philip Roth, la domanda (senza risposta) sull'essere americani, di P. Valesio

Emma Marrone ha un nuovo amore? / "Potrebbe esserci un fidanzato segreto" : l'indiscrezione a Verissimo : Emma Marrone ha un nuovo fidanzato? "Potrebbe esserci un amore segreto nella sua vita": Verissimo lancia l'indiscrezione nei Giri di Valzer di oggi 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:15:00 GMT)

COCO AVANT CHANEL - L'amore PRIMA DEL MITO - IRIS/ Info streaming del film (oggi - 24 maggio 2018) : COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA del MITO, il film inonda su IRIS oggi, giovedì 24 maggio 2018. Nel cast: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, alla regia Anne Fontaine. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:22:00 GMT)

THE WEDDING DATE - L'amore HA IL SUO PREZZO - CANALE 5/ Info streaming del film (oggi - 23 maggio 2018) : The WEDDING DATE - L'AMORE ha il suo PREZZO, il film in onda su CANALE 5 oggi, mercoeldì 23 maggio 2018. Nel cast: Debra Messing e Dermot Mulroney, alla regia Clare Kilner. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:32:00 GMT)

ANGELI - UNA STORIA D'amore - CANALE 5/ Info streaming del film con Raoul Bova (oggi - 20 maggio 2018) : ANGELI - Una STORIA D'AMORE, il film in onda su CANALE 5 oggi, domenica 20 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova e Vanessa Incontrada, alla regia Stefano Reali. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 20:38:00 GMT)

Le bionde trecce e poi... mezzo secolo di brani d'amore : Nonostante belle canzoni come Il mio mondo , con Paoli, e La musica è finita , con Califano, viene rapidamente isolato e muore 70enne, in povertà, a Roma nel 2002. Gli anni '60 e '70 sono anche gli ...

The Wedding Date L’amore ha il suo prezzo - film stasera in tv 23 maggio : trama - curiosità - streaming : The Wedding Date L’amore ha il suo prezzo è il film stasera in tv mercoledì 23 maggio 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La commedia diretta da Clare Kilner ha come protagonisti Debra Messing, Dermot Mulroney e Amy Adams. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Wedding Date L’amore ha il suo prezzo, film stasera in tv: scheda TITOLO ...