UE Ok dall' Ema per erenumab nella prevenzione dell' emicrania

Allarme rosso per il Milan - l’indiscrezione del NY Times fa tremare i polsi : rossoneri fuori dall’Europa : Secondo quanto riportato dal New York Times, gli analisti dell’Uefa avrebbero consigliato l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League Futuro nero che rosso per il Milan, a confermarlo è il New York Times che addensa nuvoloni carichi di pioggia sulla società di proprietà di Yonghong Li. LaPresse/Spada L’Allarme risuona forte e chiaro dagli Stati Uniti, dove si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la ...

Via i Tutor dalle autostrade - ma arriverà sistema sostitutivo : ROMA - I Tutor sulle autostrade italiane vengono disattivati . I sistemi di controllo vengono spenti per effetto della pronuncia della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza di sospensione ...

Governo M5s-Lega - Padoan : “Il problema non è Savona - ma punti del Contratto su Ue e piano B per uscire dall’euro” : Mentre Paolo Savona – l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di prossimo ministro del Tesoro – pubblica una nota per precisare le sue posizioni in tema di Europa (e magari ammorbidire l’opinione che il Colle ha di lui), l’attuale inquilino del Palazzo delle finanze, Pier Carlo Padoan, risponde alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione Mezz’ora in più su Raitre. E interviene direttamente ...

Napoli - incidente al Corso Vittorio Emanuele : donna di 73 anni cade dallo scooter e muore : incidente mortale su Corso Vittorio Emanuele, dove ha perso la vita una 73enne napoletana. L' anziana si trovava a bordo di uno scooter guidato dal marito di 70 anni che ha perso il controllo del ...

10 film insostenibili. Breve storia della fuga dalle sale cinematografiche : Al festival di Cannes 2018 The House That Jack Built di Lars Von Trier ha scatenato quel fastidio e quella repulsione a cui raramente mirava. Violenza ma non solo, violenza sadica, violenza su chi non lo merita, violenza mostrata nell’atto di fare male, di massacrare e di farsi macabra. Il sangue e il peggio di noi stessi, insomma tutto ciò che un regista sa essere duro da sostenere e che, se non viene trattato con ironia e con la ...

'Abbiamo un problema : i nomi dei premier sono...'. Quella voce dalla Lega : perché può saltare tutto : 'Noi non voteremo Di Maio. E i 5 Stelle legittimamente non voteranno Salvini' . Ergo, nessuno dei due leader diventeranno presidenti del Consiglio. Potrebbero far parte del governo entrambi oppure ...

“2001 : Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno - a 50 anni dall’uscita : Per festeggiare il 50esimo anniversario di 2001: Odissea nello Spazio, uno dei più famosi film di Stanley Kubrick, uscito nel 1968, il film verrà proiettato di nuovo per due giorni nei cinema italiani, il 4 e il 5 giugno. Domani, inoltre, The post “2001: Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno, a 50 anni dall’uscita appeared first on Il Post.

Sanremo - salma bloccata 4 mesi dalla burocrazia : per la cremazione serviva l'ok della moglie in coma : Coppia piemontese intossicata dal monossido a Capodanno. Vane le richieste delle figlie, solo la morte della donna sblocca l'impasse: oggi i funerali della...

Contatto Allegri-Arsenal : dall'Inghilterra il retroscena che fa tremare la Juventus : Massimiliano Allegri ascolta le voci che arrivano dalla Premier League, il tecnico allettato da un'esperienza all'estero, con l'Arsenal che bussa alla sua porta Massimiliano Allegri sembrerebbe essere ...

Motorexperience Expo - dall'11 al 13 maggio alla Mostra d'Oltremare. : Le esperienze dal vivo e gli spettacoli sono gli ingredienti principali dell'evento che animerà alcune città italiane nel 2018: stunt-show, test-drive, taxi-drifting, simulatori professionali, raduni,...

A Milano dall'11 maggio torna il cinema sui tetti della Galleria con vista sulle guglie del Duomo : torna il cinema sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, con una selezione di titoli che comprende alcuni dei grandi classici come ' Miracolo a Milano ' , ' Vacanze romane ' o ' ...

Lazio - Primavera sconfitta dalla Sampdoria : retrocessione matematica : La sconfitta con la Sampdoria sancisce la retrocessione della Lazio Primavera. Sotto gli occhi del direttore sportivo Igli Tare i biancocelesti perdono 1-0 a Formello contro i blucerchiati e salutano ...

Pensioni con carriere corte? Monito dalla UE e come funziona il sistema oggi Video : In linea generale in Italia le prestazioni previdenziali si basano su due fattori, l’eta' e i contributi versati. Nel 2019 gia' confermato un inasprimento per entrambi questi requisiti per tutte e due le misure che rappresentano i pilastri dell’intero sistema, la pensione anticipata e quella di vecchiaia. Dal punto di vista dei contributi però occorre dire che la soglia che generalmente viene considerata come la minima per l’accesso a numerose ...

Instagram nell’ecommerce : testato un sistema di pagamento interno/ Si potrà comprare senza uscire dall’app : Instagram nell’ecommerce: testato un sistema di pagamento interno, si potrà comprare senza uscire dall’app inserendo i dati della carta di credito nel proprio profilo(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 16:29:00 GMT)