TV | RAI5 | “Fuori binario” esplora l’anima dei luoghi attraversati dalla Circumvesuviana

(Di domenica 3 giugno 2018) La gente che vive alle pendici del Vesuvio ha una natura in perenne fermento. Il nuovo episodio della serie, in onda domenica 3 giugno alle 21.15 sudi questisospesi tra il vulcano e il mare e della popolazione che li abita, attraversando il territorio a bordo dei treni della ferrovia. Osservando da vicino i canottieri di Castellammare, trionfatori ai mondiali in Corea, lasciandosi incantare dai demiurghi della cartapesta, da seduttori in canottiera e allestitori di cerimonie hollywoodiane. Tutti abbarbicati al territorio come le irriducibili ginestre cantate da Leopardi nel suo soggiorno campano. L'articolo TV,: “Fuori binario”l’anima deiMeteo Web.