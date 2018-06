TV | RAI3 | Bobby Kennedy | il sogno di un mondo migliore

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) In occasione del cinquantenario dall’assassinio di Robert Francis, domenica 3 giugnoalle 23.55, presenta il film documentario dal titolo “– Ildi un” di Patrick Jeudy, con la voce narrante di Walter Veltroni e con materiale filmato inedito della famiglia. Un prezioso viaggio nella, seppur breve, intensa vita di uno dei fratelli, detto Bob e conosciuto affettuosamente come. Un commovente ritratto di un uomo progressista e idealista che ha lasciato un segno indelebile nella vita politica americana. Una vita vissuta dapprima nell’ombra per il successo del fratello John, il “Presidente”, poi con quest’ultimo nel ruolo di consigliere chiave, affrontando difficili questioni come la crisi cubana e l’escalation dell’azione militare del Vietnam, fino alla decisione, dopo qualche anno dalla morte violenta del ...