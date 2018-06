TV | Rai Storia | “Italia | Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli | non solo

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale” - la battaglia di Tannenberg : Agosto 1914: sul fronte orientale i tedeschi affrontano i russi nella battaglia di Tannenberg. E’ il primo grande scontro della Prima Guerra Mondiale. Una battaglia raccontata da “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale”, in onda lunedì 4 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Dopo Tannenberg la Guerra diventa globale e i campi di battaglia un inferno. L'articolo TV, Rai Storia: “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale”, la battaglia di ...

TV - Rai5 : “Ghost Town” racconta la storia di Pyramiden - nelle isole Svalbard : Otto città fantasma. Otto luoghi abbandonati da raccontare tra passato e presente del Paese in cui sono sorti. Storie che l’attore e fotografo Sandro Giordano racconta nella serie “Ghost Town” che Rai Cultura propone da lunedì 4 giugno alle 20.15 su RAI5. Prima tappa a Longyearbyen, la capitale amministrativa delle isole Svalbard, in Norvegia, l’ultimo avamposto prima del Polo Nord. Qui Giordano inizia la sua ricerca sulla ghost town di ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” ricorda Nino Manfredi : Il 4 giugno 2004 muore a Roma a 83 anni Nino Manfredi. Un personaggio ricordato da “Il giorno e la Storia” in onda lunedì 4 giugno a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10 su Rai Storia. Grande interprete della commedia all’italiana, Manfredi convince non soltanto in parti comiche o brillanti, ma anche come attore drammatico. Tra le oltre cento pellicole della sua sterminata filmografia, ricordiamo ”Anni ...

F1 – Caso molestie sessuali - il manager di Raikkonen svela : “una storia che va avanti da tanto tempo…” : Il manager di Raikkonen ha svelato le intenzioni del finlandese, deciso a chiudere immediatamente la questione con questa donna Non sarà un week-end tranquillo quello che attende Raikkonen in Canada, le voci di una presunta molestia sessuale messa in atto dal finlandese nei confronti di una donna hanno scatenato il caos intorno al finlandese. Si tratta di una storia che risale al 2016, durante una festa svoltasi dopo la conclusione del Gran ...

F1 - Raikkonen 'Quello di Montecarlo il Gp più noioso della storia' : Ecco, detto da uno che ne ha fatte in F1 , 296, e che per trovare un po' di adrenalina corre anche nel campionato del mondo Endurance. 'Senza il contrattempo avuto sarei finito settimo. È stato un Gp ...

Storia di Osmu - l'opeRaio disabile licenziato da un robot : E’ stato licenziato a 61 anni dopo 30 anni di lavoro per essere sostituito con un robot. Questa la Storia di Osmu Labib, originario del Marocco e disabile da quando nel 1991 perse la mano destra per un incidente sul lavoro avvenuto nella stessa azienda alla quale, suo malgrado, deve dire addio: la Grief Italia, una ditta che produce taniche e contenitori a Melzo, nel Milanese. I motivi del licenziamento In Italia da quasi 40 ...

TV - Rai Storia : a “Italia - viaggio nella bellezza” Cimitile - il santuario dei destini incrociati : Il complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, nei pressi di Nola, è uno dei luoghi di pellegrinaggio più noti dell’antichità. Un gioiello raccontato da “Italia, viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 29 maggio alle 19.00 su Rai Storia. Sorto come necropoli nei primi secoli dopo Cristo, Cimitile si trasforma nel tempo in un insieme eclettico di chiese, cappelle, sculture, affreschi, divenendo un monumento esemplare della ...

TV - Rai Storia : “Apocalypse. La Prima Guerra Mondiale” - l’inizio della guerra : Venticinque milioni di morti, più di venti paesi coinvolti, quattro anni di terrore tra l’Europa e l’Africa, tra il Medio Oriente e il Pacifico. Numeri e luoghi che sintetizzano la Prima guerra Mondiale. Una Storia con molti lati oscuri, sepolti nella polvere e nel fango delle trincee, raccontata dalla serie “Apocalypse. La Prima guerra Mondiale”, in onda da lunedì 28 maggio alle 21.10 su Rai Storia. In primo piano nel primo appuntamento le fasi ...

TV - Rai Storia : “Il giorno e la Storia” - la strage di piazza della Loggia : 28 maggio 1974. Brescia, ore 10. In piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura. Il bilancio è di 8 morti e oltre 90 feriti. Su questo drammatico episodio si sofferma “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio su Rai Storia a mezzanotte, e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10. La strage di piazza della ...

TV - Rai5 : “Avventure botaniche” racconta la storia di ninfee e rose : Sono due dei fiori più riconoscibili e amati: la ninfea e la rosa. Ne parla il secondo e ultimo episodio della serie BBC “Avventure botaniche”, in onda lunedì 28 maggio alle 14.45 su Rai5. Il viaggio inizia nel luoghi in cui si è evoluta la ninfea, una delle primissime piante da fiore: la Corea del Sud. Qui il loto, suo parente stretto, è venerato e celebrato. Si prosegue poi in Gran Bretagna, dove uno dei massimi esperti racconta come questo ...

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una storia emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

[La storia] Robot licenzia un opeRaio disabile dopo 30 anni in fabbrica. Un monito per Lega e M5s : Su questo punto concordano ormai la maggior parte degli economisti del mondo. Eppure nel contratto di governo non c'è traccia di questo come se fossero ancora fenomeni importanti solo per la lettura ...