Tutti i pacchetti Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge disponibili al 3 giugno | la

optimaitalia

: Tutti i pacchetti #Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge disponibili al 3 giugno, la situazione in Italia - wordweb81 : Tutti i pacchetti #Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge disponibili al 3 giugno, la situazione in Italia - OptiMagazine : Tutti i pacchetti #Oreo su #SamsungGalaxyS7 e #S7Edge disponibili al 3 giugno, la situazione in Italia… - linodelbianco : Info e prenotazioni ingresso, tavolo, ristorante, bus o hotel Discoteche Marche-Romagna Lino Del Bianco 339.4339511… -

(Di domenica 3 giugno 2018) L'aggiornamentosuS7 e S7è davvero arrivato in Italia oppure no? Non possiamo negare che la distribuzione del major update sia partita in Europa, anche in paesi a noi molto vicini ma purtroppo entro i nostri confini ufficialmente Android 8.0 resta ancora una chimera. Cerchiamo tuttavia di fare chiarezza sui firmware in circolazione anche in queste ore per coloro che hanno un device d'importazione o semplicemente, più che mai impazienti, hanno deciso di installare manualmente il pacchetto sul loro telefono.L'avvio e la ripresa dell'aggiornamentosuS7 in Europa ha avuto la Gran Bretagna come protagonista. Il pacchetto, in realtà, dopo l'avvio del roll-out a metà maggio è stato prima sospeso e poi ripreso nel giro di qualche giorno. Ora il firmware in questione è disponibile, oltre che nel paese della regina Elisabetta, anche in ...