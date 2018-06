TURCHIA | NAUFRAGIO NEL MAR EGEO | MORTI 6 BAMBINI Ultime notizie | 35 vittime al largo

TURCHIA - naufragio nel Mar Egeo : morti 6 bambini/ Ultime notizie - 11 cadaveri di migranti ripescati in Tunisia : Turchia, naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 11 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:16:00 GMT)

Naufragio di migranti al largo della TURCHIA : nove morti - sei sono bambini : Naufragio di migranti al largo della Turchia con nove morti e un disperso: questo il bilancio dell'ennesima tragedia della disperazione, aggravata ancor di più dal fatto che sei delle vittime sono bambini. Secondo le autorità turche il motoscafo che trasportava i migranti avrebbe avuto un'avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, nota zona turistica. L'agenzia di Stato Anadolu spiega che sullo scafo c'erano altre persone, cinque ...

