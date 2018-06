Tumori | la ricerca vien dal mare | caccia a nuove armi contro il cancro dei bimbi

In Crimea sarà costruito un centro di ricerca per la cura dei Tumori - : Il nuovo centro sorgerà vicino Simferopoli, una posizione strategica, pensa Sergeev, "soprattutto in termini di integrazione tra scienza, istruzione e medicina".

Tumori : ricercatori Airc nelle piazze per raccontare la scienza : I 5.000 ricercatori Airc di nuovo nelle piazze italiane. Tornano infatti a incontrare il pubblico oggi al Galileo-Festival dell’innovazione a Padova e alla Festa della scienza di Andrano, domenica 20 maggio al Food&Science Festival a Mantova, il 25, 26 e 27 maggio al Wired Next Fest a Milano, giovedì 31 maggio con Aircampus a Napoli, infine sabato 9 giugno alla Repubblica delle Idee a Bologna. Un fitto calendario di appuntamenti, per ...

Una scoperta di ricercatori Unimore consentirà di diagnosticare precocemente e in maniera non invasiva i Tumori alla prostata : Umberto Muscatello, che in questi 20 anni di mia permanenza in Unimore è stato un mentore, una guida ed un maestro di scienza e di vita". Giovanni Ponti, coordinatore della ricerca, lavora presso ...

Torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di AIRC - il fiore simbolo della lotta contro i Tumori femminili : Domenica 13 maggio in 3.700 piazze Torna l’Azalea della Ricerca dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, un regalo speciale per festeggiare le mamme e tutte le donne. Questo fiore, simbolo della salute femminile, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di investire oltre 64 milioni di euro per sostenere 498 progetti di Ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori ...

L'allarme dei ricercatori : Tumori raddoppiati in 10 anni 'Colpa dei cellulari' : ... il sospetto non dovrebbe destare particolare allarme, perché anche se l'uso del cellulare aumentasse il rischio di tumore al cervello», cosa che la scienza non è ancora riuscita a dimostrare, «si ...

Ricerca : scoperta nella regolazione di fattori cruciali per la formazione dei Tumori : Dimmi come ti dividi e ti dirò chi sei. Circa un terzo dei tumori umani, infatti, possono originare da cellule ‘difettose’ che si dividono ‘male’. Un recente studio dei Ricercatori dell’Istituto Regina Elena (Ire) e dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibpm-Cnr), pubblicato sulla rivista Oncogene, ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto ...

Tumori - più chiara l’origine delle metastasi : scoperta dei ricercatori belgi : Nuova ricerca rende più chiare le fasi di ‘transizione’ delle cellule tumorali e quelle che portano allo sviluppo delle metastasi. Non tutte le cellule, inoltre, hanno la stessa potenzialità di trasformazione metastatica. Un’équipe di ricercatori belgi della libera università di Bruxelles ha infatti identificato, per la prima volta, i diversi stadi della trasformazione cellulare durante la progressione della malattia tumorale e ...

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...