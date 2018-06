Tumori | agopuntura e psicoterapia per combattere l’insonnia

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) Circa il 60% circa dei pazienti sopravvissuti al cancro soffre di insonnia: una ricerca ha mostrato che per combatterla l’e lasono delle armi efficaci. I risultati sono stati pubblicati nell’ambito del Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco): oggetto di studio un campione di 160 pazienti che avevano completato il trattamento standard e la cui diagnosi di cancro risaliva in media a 6 anni prima. Si è rilevato che 8 settimane di trattamento conmirata per i disturbi del sonno (denominata CBT-I) hanno comportato una diminuzione della severità del disturbo di insonnia (misurato sulla base di una scala con punteggio, “Insomnia Severity Index”) tra i pazienti sopravvissuti al cancro. L'articoloperl’insonnia Meteo Web.