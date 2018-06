Tumore prostata | terapia ' chemio free' efficace a lungo termine

Tumore alla prostata : terapia “chemio free” efficace a lungo termine : L’aggiunta della terapia con abiraterone al trattamento ormonale standard si conferma efficace nel mantenere stabile la malattia, e quindi allungare la sopravvivenza, con più del 50% dei pazienti ancora in vita a 41 mesi di mediana di follow up, pazienti con una forma aggressiva di Tumore alla prostata, ovvero ad alto rischio metastatici già al momento della diagnosi. Gli ultimi dati dello studio di fase 3 LATITUDE, effettuato su 1.200 uomini e ...

Tumore alla prostata : il gene chiave potrebbe celarsi nel “Dna spazzatura” : Un team di esperti del Rogel Cancer Center della University of Michigan ha identificato un nuovo gene (ARLNC1), che controlla i segnali del recettore degli ormoni androgeni, che influisce sul cancro alla prostata, svolgendo un ruolo chiave. E’ proprio nel “Dna spazzatura” che potrebbe celarsi uno dei protagonisti dello sviluppo del Tumore alla prostata: eliminare questo Rna non codificante nei topi ha portato alla morte le ...

Tumore alla prostata/ Un test del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia : Tumore alla prostata, un testa del sangue ne rivela la presenza ed evita la fastidiosa biopsia. Una svolta nel campo della medicina che permette una diagnosi precoce e precisa.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 18:32:00 GMT)

Prostata - Tumore : in arrivo nuovo test del sangue : Un nuovo test del sangue, messo a punto negli Stati Uniti dalla Cleveland Diagnostics, si è dimostrato più accurato del tradizionale test PSA per misurare il rischio di tumore alla Prostata. Il test identifica i cambiamenti della struttura dell'antigene prostatico (PSA) e quindi non si limita sempli

Tumore alla prostata : sviluppato nuovo del test del sangue - evita il 40% delle biopsie : Da uno studio multicentrico condotto da esperti della Cleveland Clinic, è emerso che un nuovo test del sangue si è dimostrato più accurato del tradizionale test del PSA per misurare il rischio di cancro alla prostata e potrebbe ridurre di oltre il 40% le biopsie: l’esame riesce infatti a distinguere tra forme maligne e benigne del Tumore. Il test, chiamato IsoPSA, è stato sviluppato presso la Cleveland Clinic in collaborazione con la ...

Una nuova tecnica scova il Tumore alla prostata : è un metodo non invasivo ed economico : Messa a punto una nuova tecnica per diagnosticare il tumore alla prostata: lo ha annunciato l’Università di Dundee che ha impiegato un processo ad ultrasuoni (‘shear wave elastography’ o Swe) per identificare le differenze tra tessuto canceroso e benigno nella prostata senza la necessità di interventi chirurgici inappropriati, “perché il primo è più rigido del secondo e le onde vengono rallentate“, spiegano gli ...

Tumore alla prostata - bisogna far cadere il tabù del sesso : Incontinenza urinaria e disfunzione erettile sono i più gravi effetti collaterali del Tumore alla prostata. Ma ora difendere la sessualità si può. Sia con la radioterapia mirata sia con la chirurgia che deve salvare i nervi deputati all'erezione. "Si può fare molto per la sessualità, ancora oggi troppo spesso trascurata per l'imbarazzo ad affrontare il tema, pur essendo un aspetto cruciale per il benessere di malati e partner", spiega Riccardo ...

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Se ne discute da decenni: cos'è il test del Psa, e perché si studia come possibile test di screening per il Tumore alla prostata?

Tumore alla prostata - il grande enigma del test per il Psa : Il Tumore alla prostata è la neoplasia più diffusa nella popolazione maschile. In Italia rappresenta il 18% delle diagnosi di Tumore tra gli uomini, ed è il terzo più letale (8% dei decessi). In cifre, 34.800 nuovi casi (stimati) nel 2017, e 7.174 decessi registrati nel 2014 (a quando risalgono i dati più recenti dell’Istat). Si tratta dunque di una neoplasia diffusa, particolarmente comune per gli uomini superati i 50 anni, e non sempre ...

Tumore della prostata : la sessualità è un tabù ancora per troppi pazienti : L’impatto del Tumore della prostata sulla sessualità dei pazienti è ancora sottostimato. Dopo le cure, gli uomini colpiti da questa patologia sono costretti a “subire” la nuova dimensione della sfera intima provocata dai trattamenti: il 33% accetta questa condizione, il 22% è in cerca di soluzioni, il 19% preferisce non affrontare l’argomento, per l’11% è una grande criticità, un altro 11% si definisce rassegnato e il 4% ricorre a farmaci e ad ...