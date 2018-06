Tuffi grandi altezze | World Series 2018 INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose

oasport

(Di domenica 3 giugno 2018) La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera diDe, specialista deidalleche questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving, la “Coppa del Mondo” didalleche regala ogni anno emozioni e spettacolo a non finire e che quest’anno sarà trasmessa in diretta su IrcSportTv, la web Tv presente su OA Sport. Una medaglia può cambiare la vita è infondere fiducia, consapevolezza e credibilità ad un atleta che finora era stato considerato un pioniere ma che invece vuole essere ricordato come un campione. “Rispetto allo scorso anno è cambiato tutto – raccontaDe ...