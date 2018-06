Traffico | code su A22 in Trentino Aa

Tir finisce di traverso sulla A4. Code e Traffico in autostrada : All'origine dello schianto, una gomma forata. Riaperto il tratto tra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia, lunghe Code anche in direzione opposta. Incidente anche sulla A23

Traffico congestionato - code sul tratto urbano A24 : Roma – congestionato il Traffico nella Capitale Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione e’ molto intensa sull’intero anello. In carreggiata interna ci sono lunghe code dalla Cassia all’Ardeatina. In esterna, invece, code a tratti dalla Cassia alla Nomentana. Sul tratto urbano della A24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est, in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia opposto si rallenta da viale ...

Verso il Primo maggio - Traffico e code : Ancora una giornata di traffico intenso sulla rete autostradale ligure, per il forte afflusso di vacanzieri Verso le riviere. code agli innesti di A26, A6 e A7 con l’A10.

VICENZA A4 - MAXI TAMPONAMENTO FRA 3 TIR : UN MORTO/ Video - code e Traffico ko : chiusi due caselli : VICENZA, TAMPONAMENTO tra tre tir in A4, MORTO il conducente dell’ultimo camion: autostrada chiusa, 11 km di coda. Grave incidente questa mattina su una delle autostrade più trafficate(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:22:00 GMT)

Napoli - camion si ribalta in tangenziale : Traffico e lunghe code : Incidente stradale oggi sulla tangenziale di Napoli. Un camion si è ribaltato prima del tunnel che precede l'uscita di Agnano, in direzione del capoluogo campano. L’incidente è avvenuto intorno a...

Autostrada : code e Traffico sulla A4 Trieste " Venezia : traffico molto molto intenso, sulla A4 Trieste - Venezia , soprattutto per quanto riguarda i flussi di mezzi pesanti. Dopo lo stop delle festività pasquali, durante le quali la giornata a più forte ...

Traffico - code in autostrada per il rientro di Pasquetta : 11 milioni di italiani in gita : Non si sono registrate situazioni critiche e la polizia stradale è impegnata con diverse pattuglie per monitorare il rientro nelle grandi città dopo il ponte di Pasqua. 11 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere la Pasquetta con gite fuori porta.Continua a leggere

Traffico sulle autostrade a Pasquetta - code sull'A22 : 11 milioni di italiani in gita : Rallentamenti e code per Traffico intenso si registrano sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino-Alto Adige . I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da ...

Traffico di Pasquetta - operazione rientro Code alle frontiere e sulla Milano-Venezia Oggi sole - ma da domani torna la pioggia : sulla A4 coda tra Padova e Vicenza e 11 km di incolonnamenti nei pressi di Verona. Situazioni difficili in corrispondenza con le maggiori città e nei tratti verso il mare

Pasquetta - Traffico autostrade in diretta : code e rallentamenti - stanotte chiusa la A4 : Relax, ma fino a un certo punto: Pasquetta, grazie anche al clima mite e al meteo favorevole, è una giornata di gite fuori porta e immersi nel verde per 11 milioni di...

Traffico Pasquetta - caos sulle autostrade/ 20 km di code in Veneto - rallentamenti anche sulla A14 : Traffico di Pasquetta, è caos sulle autostrade italiane: congestionamenti e disagi sull'intera rete. In Veneto si segnala una coda di oltre 20 km, mentre ci sono rallentamenti pure sulla A14(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Traffico Pasquetta - code e rallentamenti su strade e autostrade : tutti gli aggiornamenti : Sono circa 11 milioni gli italiani che hanno approfittato della bella giornata di sole per una Pasquetta all'aria aperta. Inevitabili le ripercussioni sul Traffico, che è segnalato come molto intenso sulle autostrade e strade extraurbane...

Traffico Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni autostrade - bollettino - viabilità : rallentamenti e code sulla A10 : Traffico Pasqua e Pasquetta 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Oggi 31 marzo ancora piogge sparse, ma le temperature sono in aumento e arriverà il sole(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Traffico PASQUA E PASQUETTA 2018/ Previsioni autostrade - bollettino e viabilità : code sull'A10 : TRAFFICO PASQUA e PASQUETTA 2018, previsione autostrade, bollettino, info viabilità. Via all'esodo, da oggi 30 marzo incremento della circolazione.