Tra una settimana anche la nostra provincia al voto | ecco il vademecum per recarsi alle

Crolla una porzione di falesia del Conero Tra Sirolo e Numana - tanta paura Tra i bagnanti della spiaggia dei Frati : Una porzione di falesia del Conero e’ Crollata oggi sul litorale tra Numana e Sirolo, in un tratto peraltro già interdetto proprio per il rischio di frane. Non ci sono state persone coinvolte: lo ha accertato l’equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera intervenuta sul posto. Molta paura tra i bagnanti della vicina spiaggia dei Frati, che hanno sentito un forte boato e assistito alla caduta di frammenti roccia, mentre si ...

Morta la scrittrice e autrice Tv - Alessandra Appiano. Una vita Tra libri e volontariato : E' Morta a Milano, a 59 anni, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano. La causa della morte, stando alle indagini, sarebbe "un gesto volontario". Nata ad Asti, Appiano ...

Piazza San Carlo - un anno dopo. Come evitare una nuova Tragedia : “Quello che è accaduto un anno fa ci ha cambiato la vita”. A dirlo ad Agi, riferendosi alla tragedia di Piazza San Carlo a Torino, è Mimmo D’Alessandro, il cofondatore di D'Alessandro & Galli. La società organizza alcuni dei concerti più importanti in Italia, Come le due date di Roger Waters il prossimo luglio a Lucca e al Circo Massimo di Roma e, nel recente passato, gli show di Vasco Rossi ...

Papa inconTra l’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare : “Siete una ‘palesTra’ di vita atTraverso la lezione della sofferenza” : “Voi siete chiamati ad essere una ‘palestra’ di vita, soprattutto per i più giovani, contribuendo a educarli a una cultura di solidarietà e di accoglienza, aperta ai bisogni delle persone più fragili. E questo avviene attraverso la grande lezione della sofferenza: una lezione che viene dalle persone malate e sofferenti e che nessun’altra cattedra può impartire. A voi tutti dico grazie e vi invito a continuare il vostro impegno come ...

Una collettiva di opere della Galleria Crag di Torino in mosTra a Capri negli spazi nell'Epoché Art Club : ... le immagini sospese delle fotografie di Aqua Aura, i mondi lontani di Giorgio Ramella e le pitture evocative del mondo classico di Alessandro La Motta. Un dialogo tra generazioni e personalità ...

150 mila litri di falso verdicchio sequesTrati ad una cantina di Cossignano : Cossignano L'Ispettorato della Tutela per la Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari di Emilia Romagna e Marche ha sequestrato 150 mila litri di vino bianco venduto in dame da 5 litri ...

Ragazzino Trafitto da una cancellata : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ragazzino trafitto da una ...

"Mi malTratta". "No - lei mi violentò". La lite di coppia finisce in tribunale : Lei lo denuncia per maltrattamenti e lui la querela per violenza sessuale. Lui comparirà davanti al Gup di Messina, mentre lei è indagata. Accade a Messina dove Simone e Tiziana conviventi da nove ...

Ravenna - carabiniere porta due donne in caserma : fa sesso con una di loro e poi segna ora di sTraordinario : Truffa e falso. Sono queste i reati contestati a un appuntato dei carabinieri indagato a Ravenna. Ma la vicenda giudiziaria del militare supera non solo le norme del codice penale ma i limiti della farsa. Il pubblico ufficiale è accusato di aver portato in caserma di notte due donne, con una delle quali avrebbe avuto un rapporto sessuale. I fatti risalgono all’11 gennaio e il militare nel frattempo è stato trasferito, riferisce il Resto del ...

Monte Urano. Si schianta con la bici contro una serrandina - ragazza Trasportata in eliambulanza a Torrette : L'episodio si è verificato in via Montegrappa: erano da poco passate le 19 quando la ragazza, che stava percorrendo una strada in discesa, a un certo punto non è riuscita ad arrestare la sua marcia e ...

Come Trasformare Milano in una città ciclabile : L'Italia è uno dei paesi europei con la più bassa percentuale di ciclisti, eppure il numero di ciclisti deceduti in incidenti stradali è tra i più elevati al mondo. Questo significa appunto che le ...

Splatoon 2 : Una nuova modalità Trapela in rete : OatmealDome e Simon1844, due celebri dataminers, hanno scoperto l’esistenza all’interno di Splatoon 2 di una modalità competitiva e inedita celata fino ad oggi allo sguardo dei giocatori, nascosta tra i file del gioco. Una nuova modalità per Splatoon 2 La suddetta modalità chiamata provvisoriamente Rocket, porta i giocatori in differenti arene, con l’obiettivo di attivare un razzo prima della squadra ...

“Una scatola di sorprese per riscoprire lo stupore da adulti. Ecco la nosTra start up creativa” : In islandese “Hoppípolla” significa “saltare nelle pozzanghere”, una di quelle cose che si fanno da bambini e ci si dimentica di fare da adulti. Per riassaporare un po’ di quella magia, quattro giovani italiani hanno deciso di creare una magic box mensile piena di prodotti da scoprire, dall’editoria indipendente, al design, passando per musica e illustrazione. “Hoppípolla” si è rivelato il nome perfetto per questo esperimento creativo, come ...

Con Gaia Aprea una Tragedia di successo : Prima al teatro Goldoni di Venezia e adesso al teatro Mercadante di Napoli è stata l'interprete di numerosi spettacoli di successo che hanno fatto la storia del teatro italiano e non solo. Adesso, al ...