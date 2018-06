Tornano temporali | allerta sul Piemonte

Tornano Piogge e Temporali : Diamo uno sguardo all’evoluzione di questa prima decade di Giugno. Dopo il weekend in prevalenza stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche temporale in sede Alpina, la nuova settimana sarà caratterizzata da una nuova fase instabile. Piogge e Temporali interesseranno il Centro Nord, mentre al meridione il tempo si manterrà ancora stabile e soleggiato. Questa […]