Tornano Piogge e Temporali

Maltempo in arrivo - Tornano le piogge al Nord : Maltempo in arrivo, tornano le piogge al Nord Nella giornata di lunedì 28 maggio, la parte settentrionale del Paese sarà interessata da temporali e da un calo delle temperature. Allerta in Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Nuvole anche su Centro e Sardegna. Al Sud e in Sicilia, generale bel tempo. ...