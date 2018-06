Torino | vigili del Fuoco in sala operatoria accanto ai chirurghi per togliere pezzi di

Torino - malato di schizofrenia morì per un Tso : tre vigili e un medico condannati a 1 anno e 8 mesi per omicidio colposo : Quattro condanne a un anno e otto mesi sono state pronunciate dal tribunale di Torino per il caso di Andrea Soldi , il torinese affetto da schizofrenia morto il 5 agosto 2015 a 45 anni durante un ...

Torino. Vigili con lo smartphone per il controllo della sosta : Gli agenti del corpo di Polizia Municipale di Torino saranno dotati di smartphone per il controllo della sosta. “Si tratta di

Torino - il capo dei vigili sul premio a chi farà più multe : "Sono i cittadini a chiederci di essere rigorosi" : Bezzon replica alle polemiche: "Non siamo gabellieri, ma le infrazioni aumentano e i morti sulle strade pure: bisogna intervenire"

Torino - VIGILI BLOCCANO BAMBINA NON VACCINATA ALL'ASILO/ Grignolio - "Regioni potrebbero chiedere proroga" : TORINO, bimba di 3 anni bloccata fuori dALL'ASILO nido dai VIGILI perché non VACCINATA a Torre Pellice. Le parole del sindaco e dell'immunologo Burioni: il M5s condanna uso della forza(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:37:00 GMT)

