Torino | scompaiono dopo un tuffo nel lago | trovati morti due giovani di 25 e 32 anni

fanpage

(Di domenica 3 giugno 2018) Due ragazzi di 25 e 32sono annegati nelle acque delPistono a Montalto Dora nei pressi di Ivreaessersi tuffati per recuperare un pallone con il quale stavano giocando. Stando alle testimonianze dei presenti, non sono più riemersi e quando i pompieri hanno recuperato i corpi per loro non c'era più nulla da fare.