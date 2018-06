Torino | piazza San Carlo un anno dopo | corona di fiori per la vittima

Un anno dalla tragedia di Piazza San Carlo : a Torino la cerimonia in ricordo di Erika Pioletti [GALLERY] : Un anno fa un falso allarme bomba a Torino procurò il panico in Piazza San Carlo, oggi la cerimonia in ricordo dell’unica vittima Erika Pavoletti Un anno fa la tragedia in Piazza San Carlo a Torino, in cui perse la vita Erika Pioletti. Durante la finale di Champions League, nella Piazza principale del capoluogo di regione piemontese, davanti al mega schermo che proiettava la partita, un falso allarme bomba procurò il panico. Ciò causò ...

A Torino il Villaggio contadino Coldiretti : apertura straordinaria dei Giardini Reali Superiori - in piazza Castello il maximercato a km 0 : La prima Capitale del Regno di Italia è stata scelta per far conoscere il contributo dell’agricoltura alla storia e allo sviluppo del Paese con il Villaggio contadino della Coldiretti che sarà inaugurato alle ore 9,00 di Venerdì 15 giugno, per restare aperto tutto il weekend, con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’esclusivo abbinamento tra cultura ed enogastronomia che rappresentano l’elemento trainante della ...

Heysel - Torino dedica una piazza alle 39 vittime : Torino ricorda la tragedia dell'Heysel dedicando una piazza alle 39 vittime degli scontri tra tifosi avenuti nella finale di Coppa dei Campioni di calcio del 29 maggio 1985. L'intitolazione nel ...

Heysel - oggi la dedica di una piazza a Torino in memoria delle 39 vittime : La data di una tragedia per il mondo dello sport. oggi, con il sostegno di @juventusfc e l'ass. Quelli di Via Filadelfia, la Città di #Torino imprime questo ricordo sulla Mole e onora la memoria e il ...

Torino - mille in piazza per Mattarella : ANSA, - Torino, 28 MAG - Oltre mille persone manifestano davanti alla prefettura di Torino, nella centrale piazza San Carlo, a sostegno della Costituzione e del presidente della Repubblica, Sergio ...

Torino dedica piazza a vittime stadio Heysel : Torino dedica la piazzetta compresa tra lungo Dora Agrigento e strada del Fortino alle vittime dello stadio Heysel. La cerimonia di intitolazione domani mattina nella biblioteca civica ‘Italo Calvino’ dove, dal 29 maggio al 30 giugno, sarà esposta la mostra ‘Per non dimenticare Heysel’ di Massimo Tadolini. Alla manifestazione sono attesi il presidente del Consiglio Comunale, Fabio Versaci, il presidente della ...

Tragedia Piazza San Carlo a Torino : non ci sarà la targa promessa per ricordare Erika Pioletti : Per il momento non arriverà una targa a ricordare il punto di Piazza San Carlo in cui il 3 giugno 2017 Erika Pioletti è rimasta ferita a morte. Secondo quanto fatto sapere dall’amministrazione comunale mancavano i tempi tecnici per cui domenica, nel giorno del primo anniversario della Tragedia, sarà deposta solo una corona di fiori.Continua a leggere

Torino - falso allarme bomba in Piazza San Carlo : Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo Continua a leggere L'articolo Torino, falso allarme bomba in Piazza San Carlo proviene da NewsGo.

Torino. Scatta allarme bomba in piazza San Carlo : Fortunatamente si è rivelato un falso allarme bomba. Sono stati momenti di paura nella notte nel centro storico di Torino

Piazza San Carlo - la banda dello spray processata a Torino anche per le rapine all’estero : Per i giudici, la banda si procurò in Italia le confezioni dello spray urticante da utilizzare per commettere le rapine all'estero e in Italia pianificò anche i viaggi, questo è sufficiente per faravalere la giurisdizione italiana anche sulle rapine in Germania e Olanda contestate al gruppo di ragazzi.Continua a leggere

Piazza San Carlo - pm : da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo : Piazza San Carlo, pm: da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo Lo scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano che affrontò la questione con un tavolo di alto livello tecnico Parole chiave: ...

Piazza San Carlo - pm : da prefetto di Torino nessuna inerzia o lassismo - : Lo scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano che affrontò la questione con un tavolo di alto livello ...

Torino - per incidenti piazza San Carlo procura chiede archiviazione per il prefetto Renato Saccone : “Nessuna inerzia o lassismo da parte del prefetto” è emersa nelle fasi che precedettero la serata del 3 giugno 2017 a Torino in piazza San Carlo, quando tra la folla che assistenza alla finale di Champions League si scatenò il panico. È quanto scrive la procura nella richiesta di archiviazione del prefetto Renato Saccone dalle accuse di disastro e omicidio colposo. I pm osservano inoltre che affrontò la questione con un tavolo di ...

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...