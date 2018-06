Torino | che intrigo con la Spal | Lazzari-Viviani per Mazzarri | Valdifiori-Bonifazi da

Probabili formazioni Italia-Olanda - amichevole Torino 2018 : fuori Balotelli - azzurri col tridente Belotti-Insigne-Chiesa : Lunedì 4 giugno si giocherà Italia-Olanda, amichevole internazionale di prestigio in programma all’Allianz Stadium di Torino. La nostra Nazionale, dopo la vittoria sull’Arabia Saudita e la sconfitta patita contro la Francia, affronterà gli uomini di Roland Koeman nell’ultimo test estivo: gli azzurri purtroppo non saranno protagonisti ai Mondiali, proprio come gli oranjes, e torneranno in campo soltanto a settembre con la ...

Italia-Olanda - amichevole Torino 2018 : programma - orari e tv. Su che canale vederla : Lunedì 4 giugno si giocherà Italia-Olanda, amichevole internazionale di lusso che si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino (casa della Juventus). La nostra Nazionale chiude il trittico di test estivi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, saluta i tifosi e darà appuntamento a settembre quando si tornerà in campo per la Nations League. I ragazzi di Roberto Mancini, reduci dal successo contro l’Arabia Saudita e dalla netta ...

Emre Can alla Juventus / Ecco quando è previsto l'arrivo del centrocampista a Torino per le visite mediche : Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Italia - che entusiasmo a Torino. Mancini : 'Dobbiamo ripartire da qui' : Sono bastate due partite per ritrovare l'entusiasmo per la Nazionale azzurra. Prima l'Arabia Saudita, poi la Francia. E pazienza per la sconfitta di Nizza , 3-1, , l'Italia ha ritrovato l'affetto che ...

Legambiente : 70 auto ogni 100 abitanti a Cuneo - più che a Torino - 64 - e a Parigi - solo 17 - : "Siamo consapevoli che le nostre città potranno tornare a respirare soltanto con una disponibilità al cambiamento di abitudini da parte dei cittadini, un protagonismo del mondo imprenditoriale e il ...

Mense scolastiche - vince il risparmio : a Torino sì ai pasti per i bambini a 3 - 99 euro : Dopo più di 10 anni la Camst è fuori dal servizio di ristorazione scolastica a Torino. Oggi in Comune è stata letta la graduatoria delle aziende vincitrici che si occuperanno delle Mense nel triennio ...

Torino : medici asportano tumore al cuore senza incisioni chirurgiche : Un delicato intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale nel cuore di un paziente è stato compiuto con successo senza aprire il torace né praticare incisioni chirurgiche.Continua a leggere

Torino - incendio in campo nomadi : distrutte decine di baracche : Un maxi incendio è divampato stamani in un campo rom alla periferia meridionale di Torino, che ha causato la distruzione di una quarantina di baracche. All'origine dell'incendio, che ha generato una ...

Video - incendio al campo nomadi Corso Tazzoli a Torino/ Ultime notizie : nube di fumo nero - bruciano baracche : Torino, maxi incendio dentro al campo nomadi di Corso Tazzoli in periferia: Video e Ultime notizie, soccorsi sul luogo. Enorme nube di fumo nera visibile a distanza, bruciano baracche(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:06:00 GMT)

Disinnesco ordigno bellico a Torino - 90enne sfollata : “Una sciocchezza - io le vedevo scoppiare” : “Questa e’ una sciocchezza. Io ho 90 anni e la guerra l’ho vissuta. Sono fuggita dalle bombe, le ho viste scoppiare e creare enormi crateri. Quando iniziavano i bombardamenti suonava la sirena e noi dovevamo scappare“: lo ha raccontato una donna tra gli sfollati presenti al Palavela per le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto a Torino in via Nizza. L'articolo Disinnesco ordigno bellico a Torino, ...

A Torino domani moschee aperte per tutti : I centri islamici aperti a tutti e a tutte per un giorno, all’insegna dell’accoglienza e della condivisione. L’iniziativa moschee aperte

Torino - banda dello spray urticante in azione anche alla festa scudetto Juve : un arresto : Un marocchino di 20 anni è stato arrestato nelle ultime ore dagli agenti delle Volanti. L'episodio è avvenuto sabato in Piazza Castella e ricorda molto da vicino i fatti dello scorso giugno, quando durante la finale di Champions League scoppiò il panico in piazza San Carlo.Continua a leggere

Rent2Go - da luglio sul mercato nuovo operatore del renting. In campo AutoTorino - Barchetti e Popolare di Sondrio : ROMA - Tutti gli indicatori segnalano che il noleggio a lungo termine è diventato una delle formule preferite dagli italiani per entrare in possesso di un'auto nuova. L'acquisto...

Pizza bomber - la storia del fatTorino che ha rapinato una banca con una bomba al collo : Pizza bomber, la storia del fattorino che ha rapinato una banca con una bomba al collo Il 28 agosto 2003, il fattorino della pizzeria Mama mia di Ernie, in Pennsilvanya, varca l’entrata della PNC Bank con una bomba legata al collo. Comincia così la rapina più scioccante d’America che vedrà, alla fine, detonare quella bomba.Continua a […] L'articolo Pizza bomber, la storia del fattorino che ha rapinato una banca con una bomba al ...