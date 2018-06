Tiziano Ferro a Fontana dopo frasi sui gay : 'Mi basterebbe non sentirmi invisibile' : 'Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile'. Tiziano Ferro risponde così alle parole del ministro Fontana, il titolare del dicastero su famiglia e disabilità, che in un'...

Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana."Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile" : "Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Con una storia su Instagram, Tiziano Ferro risponde alle parole di Lorenzo Fontana. Il neo ministro, titolare del dicastero sulla famiglia, ha affermato in un'intervista che "le famiglie arcobaleno non esistono".Ferro - che nel 2010 ha fatto coming out - ha postato un'immagine di Fontana accompagnata dalla frase che ha suscitato numerose polemiche. Poi il suo commento, scritto ...

Tiziano Ferro con Timbaland - al lavoro sul nuovo album : le prime notizie dall’America : Tiziano Ferro con Timbaland in una foto su Twitter. L'artista di Latina condivide uno scatto che lo ritrae in compagnia di Timbaland e svela che con lui sta lavorando al nuovo disco di inediti. Dopo Il Mestiere della Vita e la relativa versione urban/acoustic, Tiziano Ferro ha duettato con Fabri Fibra sulle note della canzone Stavo pensando a te. A seguire ha annunciato uno stop alle attività promozionali e live per dedicarsi alla fase ...

Duetto Annalisa Scarrone e Emma Muscat - Amici 2018/ "Vorrei collaborare con Tiziano Ferro - ma..." : Annalisa Scarrone torna nel serale del talent che l'ha lanciata nel 2011 per esibirsi in Duetto con Emma Muscat, cantante della squadra bianca. Come se la caverà? (Amici 2018)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:33:00 GMT)

Tiziano Ferro con Lav per adozioni e donazioni a sostegno dei cani di Palermo : Tiziano Ferro con Lav invita ad adottare i cani di Palermo, presenti in un canile locale. La nuova campagna di sensibilizzazione di Tiziano Ferro con Lav invita tutti a mobilitarsi a supporto dei cuccioli abbandonati, accolti dal canile siciliano al collasso a causa del grande numero di animali che vi trovano posto. Centinaia di cani abbandonati portano le strutture al collasso, impossibilitate ad accoglierne altri. Il canile di Palermo è in ...

"Stop hate" : Tiziano Ferro rilancia - basta all'omofobia e al cyberbullismo : Il cantante è solo l'ultimo dei testimonial della manifestazione di sabato in piazza della Scala: a organizzarla i Sentinelli di Milano, l'associazione che da...