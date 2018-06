The Moment | il film in cui il vero regista è il pubblico

The Moment - il film "girato" dal cervello dello spettatore : La trama del lungometraggio viene decisa dalla mente di chi guarda attraverso una cuffia che traccia l’attività elettrica cerebrale

MIHAIL/ Who Are You - il fenomeno musicale del momento presenta la sua hit (The Voice of Italy 2018) : MIHAIL sarà ospite nella finale di The Voice of Italy 2018 di questa sera: il fenomeno musicale del momento presenta la sua nuova hit 'Who are You', tra le più ascoltate in Italia.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:10:00 GMT)

A Firenze "The State of The Union". Mattarella : "Nel turbamento del mondo è il momento di unire" : L'ottava edizione della Conferenza europea di Firenze è dedicata quest'anno al tema della solidarietà in Europa. Nel corso dell'evento, Mattarella dovrebbe incontrare i capi di Stato di Irlanda (Michael D. Higgins), Portogallo (Marcelo Rebelo De Sousa) e Grecia (Prokopios Pavlopoulos)

The Voice 2018 : i momenti da (non) dimenticare della semifinale. Albano si innervosisce - Renga fa il «paraculo» con Cristina : The Voice, Albano La settima puntata di The Voice of Italy 2018 è stata decisiva. In essa, infatti, i giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i quattro talenti – uno per ogni team – che accederanno alla finale della settimana prossima: si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti. Tra emozioni, colpi di scena, tensioni e battute ironiche, ecco i momenti da (non) ...

Tour of The Alps 2018 : sarà un momento chiave per la stagione di Fabio Aru : Dopo aver provato per due anni consecutivi l’assalto al Tour de France, Fabio Aru ha scelto il Giro d’Italia come grande obiettivo del 2018, dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciarvi per infortunio. Prima, però, il sardo passerà dal Tour of the Alps, una breve corsa a tappe che sulle strade del Tirolo che può dare le prime risposte ai protagonisti più attesi della Corsa Rosa. Per ora, la stagione di Aru non è stata facile. ...

Il momento di Mara Sottocornola a TVOI in The Waves di Elisa (video) : poker di Sì dopo X Factor : Mara Sottocornola a TVOI conquista un poker di Sì con un'interpretazione molto particolare di The Waves di Elisa. Sono stati tutti i giudici a girarsi, attratti dalla grande potenza vocale della concorrente. L'opera di persuasione inizia immediatamente, ma Mara sembra non avere dubbi sulla scelta e si affida alle cure di Cristina Scabbia, che conquista il nono talento di questa sua prima esperienza in tv come giudice di The Voice of ...