Tennistavolo | China Open 2018 | dominio dei padroni di casa Per la prima volta assegnato

(Di domenica 3 giugno 2018) Ildiha sorriso aidi, ma la vera novità del torneo asiatico è stata l’assegnazione del titolo nel doppio misto, nuova specialità olimpica che vedremo esordire a Tokyo 2020, circostanza avvenuta per lanella storia del World Tour ITTF. Finale tutta cinese nel singolare maschile, dove Ma Long ha battuto Fan Zhendong in rimonta per 4-1 (7-11, 11-8, 11-4, 11-3, 14-12). Lo stesso Fan Zhendong si è riscattato vincendo nel doppio maschile assieme al connazionale Lin Gaoyuan contro il romeno Ovidiu Ionescu e lo spagnolo Alvaro Robles per 3-0 (11-9, 11-4, 11-4). Altra finale tutta cinese nel singolare femminile, dove Wang Manyu ha superato la connazionale Ding Ning, in una partita tiratissima, per 4-3 (13-11, 9-11, 9-11, 11-9, 11-8, 9-11, 11-5). La stessa Ding Ning si è rifatta trionfando nel doppio femminile assieme alla connazionale Zhu ...