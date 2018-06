: IMPRESA Cecchinato! ?? Marco elimina dallo Slam francese il n.9 del mondo Goffin con il punteggio di 7-5 4-6 6-0 6-… - SuperTennisTv : IMPRESA Cecchinato! ?? Marco elimina dallo Slam francese il n.9 del mondo Goffin con il punteggio di 7-5 4-6 6-0 6-… - SkySport : ? #UltimOra tennis ?? Impresa di #Cecchinato al #RolandGarros ?? Battuto il belga #Goffin (7-5, 4-6, 6-0, 6-3) ???? L'… - lequipe : Marco Cecchinato s'offre David Goffin à Roland-Garros -

Il sogno è realtà per MarcoIl 25enne palermitano, n.72 Atp (ma farà un gran balzo dopo il torneono) conquista l'accesso aidel Roland Garros battendo il belga Goffin, n.9 Atp, con cui aveva perso a Roma, in 4 set: 75 46 60 63 il punteggio, 2h31'. Splendida condotta di: conquista il 1° set,perde con qualche rammarico il 2°, poi domina il 3° e nel 4° fa il break decisivo all'8° gioco. Martedì affronta un ritrovato Djokovic (20): 63 64 62 a Verdasco in 2h25'. Il serbo, ex n.1, ha vinto il titolo 2016.(Di domenica 3 giugno 2018)