Tennis | a Parigi avanti Zverev e Thiem

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'ItalTennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Tennis : Parigi - Djokovic al terzo turno : ANSA, - ROMA, 30 MAG - Novak Djokovic approda al terzo turno del torneo del Roland Garros: il serbo ex numero uno del mondo, 20/a testa di serie dello Slam Parigino, ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar in tre set, con il punteggio di 7-6 , 7-1, , 6-4, 6-4. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Tennis - Roland Garros - piove a Parigi : tutti gli incontri sospesi : Tennis I risultati in diretta piove ancora a Parigi e tutti i match sono stati sospesi: l'azzurro Paolo Lorenzi è sotto 2 set contro il bombardiere sudafricano Kevin Anderson , 6-1 6-2, , ma è avanti ...

Tennis : Trungelliti - il ripescato 10 ore in auto per vincere a Parigi : verso l'italia - Per questo Marco Trungelliti, 28 anni, argentino, numero 190 del mondo con un 126° posto come miglior classifica nel 2016, giocatore solido e dignitoso ma senza i lampi del campione ...

Tennis : Trungelliti - il ripescato 10 ore in auto per giocare a Parigi : Parigi val bene un viaggetto. Da Barcellona. In auto. Di nove ore. Una fatica piacevole da sobbarcarsi se la meta è il primo turno del Roland Garros: per il prestigio e per i 40.000 euro comunque ...

Tennis : Ostapenko già fuori a Parigi : Il Roland Garros è amaro stavolta per Jelena Ostapenko, uscita di scena subito sulla terra rossa francese per mano dell'ucraina Kateryna Kozlova: un avvio choc per la lettone numero 5 al mondo ...

Tennis : Parigi; niente mine vaganti per super Nadal : Rafael Nadal una volta tanto può tirare un sospiro di sollievo. La mano di Gabriella Papadakis, in coppia con Guillaume Cizeron - a sua volta chiamato a posizionare le teste di serie nel draw in rosa ...

Tennis - Fognini in semifinale a Ginevra Qualifiche Parigi - avanti cinque azzurri : Per il compleanno , 31 anni oggi, auguri!, Fabio Fognini si regala la quarta semifinale stagionale a Ginevra, in Svizzera , 501.345 euro, terra, . Nei quarti il numero 19 Atp e seconda testa di serie ,...