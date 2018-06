Tecnologia | LG lancia lo smartphone flagship G7 ThinQ in Nord America

Generali : lancia linea ‘Immagina’ - più servizi e Tecnologia (2) : (AdnKronos) – A fine 2016 Generali Italia ha avviato la strategia triennale per migliorare la customer e agent experience attraverso innovazione e semplificazione. La compagnia ha previsto un investimento di 300 milioni nel triennio 2016-2018 per il programma di semplificazione, che prevede il ridisegno dei processi core di prevendita, vendita, assistenza e post vendita, per lo sviluppo di insurtech e di nuove unità per servizi, come ...