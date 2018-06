Teatro Romano | riesplode la sosta selvaggia

Prezzi dei biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Teatro Romano di Verona : Il concerto di Annalisa al Teatro Romano è finalmente ufficiale. Dopo le date già annunciate per il Bye Bye Tour, l'artista di Savona ha annunciato un live ospitato dalla splendida location di Verona. I biglietti sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati con Prezzi suddivisi per settori. Resa disponibile la Poltronissima, la Platea Centrale Numerata, la Platea Laterale Numerata e la Gradinata non numerata. I ...

Teatro Romano - da domenica strada chiusa : Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano, a partire da domenica 27 maggio e fino a domenica 16 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici. Dalle ore 17 fino a fine spettacolo ...

Al via la stagione del Teatro Romano Scattano i divieti : Per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli in programma al Teatro Romano , a partire da domenica 27 maggio e fino a domenica 16 settembre, saranno attuati alcuni provvedimenti viabilistici. Dalle 17 fino a fine spettacolo istituiti ...

Cagliari - sì al "percorso romano" Villa Tigellio-Orto Botanico-AnfiTeatro : ... la 'legnaia', che lo rendevano fruibile per gli spettacoli, lavori che ancora oggi non sono stati conclusi. Solo un muro divisore confinante separa il sito con l'Orto Botanico, luogo suggestivo, già ...

AnfiTeatro Romano - avanti col restauro : ospiterà mini-concerti - Sardiniapost.it : ... ora, e non spesso, ospita concerti per cinquecento persone ha ricordato il primo cittadino E le Terme di Caracalla vengono utilizzate come quinta per gli spettacoli'. I tempi per questo utilizzo ...

AnfiTeatro Romano : avanti con restauro : ... ora, e non spesso, ospita concerti per cinquecento persone - ha ricordato il primo cittadino - E le Terme di Caracalla vengono utilizzate come quinta per gli spettacoli". I tempi per questo utilizzo ...

Concerti a Cagliari : Arena Grandi Eventi più piccola - tempi lunghi per l'AnfiTeatro romano : Lì, l'idea confermata dell'amministrazione prevede spettacoli con un pubblico, numericamente parlando, molto più ridotto rispetto alle migliaia di persone che, anni fa, si assiepavano su quelle ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO Teatro Romano - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Visita al Teatro Marcello - dove nasce lo schema del Teatro classico romano : Successivamente, con la soppressione degli spettacoli teatrali, fu abbandonato, diventando cava di materiale edilizio come molti altri monumenti antichi. Nel XIII secolo, i Fabi edificarono sulle ...

Bacharach al Teatro Romano Ostia Antica : ROMA, 13 APR - Burt Bacharach festeggerà i suoi 90 anni il 25 luglio prossimo con un concerto che si terrà al Teatro Romano di Ostia Antica. C'è chi dice che la musica di Bacharach aiuti ad evadere ...

Dal Teatro - alla danza e ritorno. Chorós di Alessio Romano da stasera al Piccolo : Sembra quasi un ritorno alle origini e agli archetipi della danza contemporanea - e cioè della contemporaneità tout court - quello che il regista e coreografo Alessio Maria Romano regala agli spettatori di Chorós, in scena stasera e domani al Piccolo di Milano. Nel 1912 il Fauno del grande ballerino Vaslav Nijinsky aprì su un mondo inaspettato, buttandosi alle spalle il balletto classico per esibire - stimolato da una ...