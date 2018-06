Taekwondo | Grand Prix Roma 2018 | Italia senza podi anche nell’ultima giornata | il sogno di

Taekwondo - il presidente federale Angelo Cito : “Il Grand Prix di Roma è una grande vetrina. Sono fiducioso in chiave Tokyo 2020 - ma niente pressioni sui ragazzi” : ESCLUSIVA – “Il Grand Prix di Roma può diventare un appuntamento fisso, il top del Taekwondo è qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo ”. Angelo Cito , presidente della Federazione italiana di Taekwondo , intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2018 : show nella Capitale - Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo in cerca di un podio storico : Un appuntamento storico per dare linfa al ricambio generazionale azzurro e avvicinare i giovani italiani al Taekwondo. Il Grand Prix 2018 aprirà le danze a Roma, dove i migliori interpreti internazionali della disciplina si sfideranno per andare a caccia del podio e per accumulare punti importanti per non dover rincorrere gli avversari nel ranking. Restare davanti, infatti, vuol dire garantirsi tabelloni meno stressanti, soprattutto in una fase ...