Surf | Italo Ferreira trionfa nel Corona Bali Pro Lakey Peterson vince nella gara

(Di domenica 3 giugno 2018) Il quinto appuntamento del Championship Tour diè andato in archivio. A Keramas (, Indonesia), ilPro è stato teatro di sfide di grande livello e gli spettatori presenti hanno potuto assistere ad un grande spettacolo. Un campo dinon facile, con onde complicate da affrontare, ma senza dubbio stimolante per i più grandiisti del mondo.maschile il brasilianoha posto il proprio sigillo, mettendo in mostra una maestria in acqua degna di nota, centrando così la sua seconda vittoria stagionale e portandosi in vetta alla classifica generale, approfittando dell’uscita di scena prematura dell’australiano Julian Wilson nel terzo round. Unche in questo evento ha ottenuto punteggi considerevoli, centrando il successo finale contro il polinesiano Michel Bourez grazie allo score impressionante di 18.87. “E’ ...