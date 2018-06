Super Sportmatchen | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 3 giugno 2018) In questi ultimi anni abbiamo assistito spesso allo sviluppo e commercializzazione di titoli pixel art, dotati di un comparto grafico e audio vecchia scuola, rivolti a tutti coloro che sono cresciuti con le console Nintendiane degli anni 80-90. Quest’oggi vogliamo condividere con voi ladi, su gentile concessione di Dangen Entertainment, disponibile su PC Steam e Nintendo Switch.Sviluppato da Kaj Forell Video Game Brand,è una raccolta di giochi sportivi in chiave retro, il quale sfoggia un comparto audio e video ispirato ai titoli usciti su NES. Il gioco include 10 sport i quali spaziano dal lancio del martello a gare di canoa, pensati per offrire una competizione olimpionica che si differenzia dai tanti titoli sportivi presenti sul mercato. In ogni sport ...