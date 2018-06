Sui dazi siamo al Trump contro Trump Ma l' Italia? L' analisi di Pennisi

Sui dazi Bruxelles vuole portare Usa e Cina al Wto : Al G7 la formazione del governo Conte avrebbe tolto dal tavolo dei ministri finanziari uno dei due argomenti forti. E' rimasto quindi a dominare il dibattito l'altro spettro: la guerra dei dazi ...

Sui dazi Bruxelles vuole portare gli Usa e la Cina a giudizio davanti al Wto : Al G7 la formazione del governo Conte avrebbe tolto dal tavolo dei ministri finanziari uno dei due argomenti forti. E' rimasto quindi a dominare il dibattito l'altro spettro: la guerra dei dazi ...

Casa Bianca non demorde. Avanti tutta Sui dazi alla Cina : La Casa Bianca non demorde e annuncia che andrà Avanti con il suo piano di imporre dazi del 25% su prodotti tech cinesi del valore di 50 miliardi di dollari. In una nota la Casa Bianca ha comunicato ...

Trump e le sparate Sui dazi. Ma tra pochi giorni dovrà fare sul serio : Nel polverone che circonda la Casa Bianca, impegnata a sparare quotidianamente minacce e sanzioni a dritta e a manca, venerdì prossimo non è un giorno come gli altri: il 1 giugno, si sparano ...

Borse asiatiche chiudono in rosso. Pesa la guerra Sui dazi : Chiusura sotto le parità per i principali listini asiatici, visti al ribasso. Ancora una volta è l'incertezza geopolitica a spingere verso il rosso gli indici dell'Asia/pacifico, con la guerra USA-...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua Sui dazi : Trump esulta : Tanto che il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire ha ammonito che "il rischio è che gli Stati Uniti e la Cina si mettano d'accordo alle spalle dell'Europa se l'Europa non è in grado di ...

Commercio - Usa e Cina stipulano un accordo di tregua Sui dazi : Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi Il presidente Trump su Twitter: “Pechino ha accettato di comparare una quantità notevole di prodotti agricoli americani” Continua a leggere L'articolo Commercio, Usa e Cina stipulano un accordo di tregua sui dazi proviene da NewsGo.

Usa - Cina - tregua Sui dazi : intesa per ridurre deficit commerciale - : L'accordo è stato raggiunto nelle consultazioni svoltesi a Washington: Pechino si impegna ad aumentare le importazioni di prodotti statunitensi

La Cina capisce che i dazi Sui cereali americani non convengono e fa dietrofront : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il «moutai», per motivi di «pubblico interesse»: lo comunica il ministero del Commercio, a un mese dall’ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo dei dazi al 178,6%, nel mezz...

Trump sfida Merkel e Putin Sui dazi : «Esenzioni? Il prezzo è Nord Stream» : Gli Stati Uniti chiedono alla Germania di rinunciare al secondo gasdotto russo del Baltico per evitare una guerra commerciale transatlantica. Il cancelliere tedesco e il presidente russo alla ricerca ...

Cina e Usa dialogano Sui dazi - a Pechino - . Ma le posizioni sono distanti : Sentimenti contrastanti emergono anche da parte della delegazione Usa, composta sia da 'falchi' in economia, come Navarro, che da funzionari su posizioni meno oltranziste, come lo stesso Mnuchin, che ...

La Ue lancia l’allarme Sui dazi e sullo stallo politico in Italia : Nonostante i segnali deludenti delle ultime settimane, la Commissione europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro anche nel 2018 e 2019, pur ammettendo pericoli all’orizzonte con il proteziosnismo commerciale. E in Italia la situazione rimane incerta: lo stallo politico potrebbe «rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell'economia e il premio di rischio»...

La Ue a Trump : Sui dazi - non tratterà a colpi di minacce : Ross è parte della delegazione Usa che dal 3 maggio sarà in Cina per trattare ed evitare una guerra commerciale con la seconda economia al mondo: "Non andrei fino a là se non ci fosse un po' di ...

Usa-Ue - Trump prende tempo Sui dazi : decisione slitta al primo giugno - : La Casa Bianca estende di 30 giorni il termine ultimo per l'imposizione dei dazi sull'alluminio e l'acciaio, rimandando di fatto la decisione sulla loro entrata in vigore. Critica Bruxelles che ...