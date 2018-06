Sta per iniziare restauro della chiesa del Forte

Luigi Di Maio corteggia il leghiSta Alberto Brambilla per modificare la riforma Fornero : La modifica alla riforma Fornero è sul tavolo di Luigi Di Maio insieme ad altri dossier su Ilva, Alitalia, tv, reddito di cittadinanza. Proprio per quanto riguarda la legge sulle pensioni il neo ...

Tanti auguri Emanuele Luzzati - gli eventi del Teatro della Tosse per ricordare l'artiSta : Genova " Come ogni anno il Teatro della Tosse propone eventi, laboratori e spettacoli per ragazzi ad ingresso gratuito in occasione del 3 giugno, ricorrenza del compleanno di Emanuele Luzzati . I quattro appuntamenti in programma si terranno nella suggestiva cornice dei ...

Agricoltura : domani manifeStazione Coldiretti a Perugia : Dli agricoltori umbri della Coldiretti si ritroveranno con i loro trattori domani, 4 giugno, in Piazza Italia a Perugia davanti alla sede della Giunta regionale, “per dire basta ai ritardi dei pagamenti comunitari e al proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che devastano le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio“. Arriveranno agricoltori ed allevatori da tutta la regione ...

Otello di Un posto al Sole colpito da infarto Stanotte : paura per le condizioni dell'attore : Lucio Allocca , attore e regista napoletano, è stato colpito da un infarto questa notte. Il 74enne napoletano, noto al grande pubblico per la parte di Otello nella soap opera 'Un posto al Sole', si è ...

G7 - vertice 'teso'. Tutti contro gli Stati Uniti per i dazi : Roma, 3 giu. , askanews, Il G7 finanziario si è chiuso con una protesta unanime contro l'aggressiva politica commerciale americana e con i principali alleati di Washington che esortano Donald Trump a ...

Katy Perry sbaglia - il messaggio hot per Orlando Bloom finisce su InStagram. «Ops - volevo mandartelo in privato» : Katy Perry e Orlando Bloom sono tornati insieme e le cose tra i due, dopo un anno di separazione, sembrano andare a gonfie vele nonostante un allontanamento obbligato: lui impegnato in teatro a...

[Anteprima] Si va delineando il day-time di Rai 1 per la prossima Stagione tv : L’estate è alle porte ma la tv di stato è in pieno fermento. Viale Mazzini ha reso noto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto il palinsesto della prossima stagione televisiva 2018/ 2019 che vedrà riconfermati dei programmi storici ma con una conduzione differente. Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà. Rai 1: Day -time prossima stagione 2018 /2019 Si va delineando il day-time di Rai 1 per la prossima stagione. Salvo sorprese ...

Cris Brave/ Video - il rapper affetto da tetraparesi spastica conquiSta San Siro : l’emozione di Fedez e J-Ax : Cris Brave, ecco il Video del rapper affetto da tetraparesi spastica che ha conquistato San Siro: l’emozione di Fedez e J-Ax sul palcoscenico durante la sua presentazione.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:13:00 GMT)

NBA – LeBron James ed il suo look costoso quanto kitsch : il cestiSta spende 41mila dollari solo per la sua borsa! : LeBron James non passa inosservato nel pre-match di gara-1 ad Oakland, il suo look commentatissimo sui social e non solo… I look di LeBron James non passano mai inosservati. I suoi 2,03 metri ed i suoi 113 chilogrammi valorizzano gli outfit indossati dal giocatore NBA, che non risultano mai banali. L’ala dei Cleveland Cavaliers in occasione di gara-1 ad Oakland si è presentato nel pre-match con un look più particolare del solito e ...

Aida Nizar/ “Mi baSta il pubblico per provare un orgasmo…” - single per scelta : “un cuore pieno d’amore” : Aida Nizar e le confessioni sul lavoro, la religione e l'amore: "Mi basta il pubblico per provare un orgasmo…”, single per scelta: “un cuore pieno d’amore”.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 11:44:00 GMT)

Akira - eStasi visiva e perfezione tecnica : C'è una cosa che mette d'accordo quasi tutti festival cinematografici del mondo e buona parte del pubblico, e riguarda i film di animazione. Molti pensano che sia un genere a sé stante, tant'è che ...

Serie B - playoff diretta esclusiva Sky : Stasera Cittadella - Bari e Venezia - Perugia : Dopo le polemiche che lo hanno accompagnato in questi ultimi giorni dunque sarà Cittadella-Bari in programma stasera Domenica 3 Giugno, ore 18.30, allo stadio Tombolato, a inaugurare la post season della Serie B Conte.it 2017/2018. Il secondo match poche ore dopo (ore 21) al Pierluigi Penzo fra <strong...

Volley : grande feSta a Cagliari per Gioca Volley S3 in Sicurezza : ...giornata della festa della Repubblica sono state le 100 società sarde che hanno inondato via Roma per Giocare a Volley S3 con l'instancabile 'Andrea Lucky Lucchetta' all'ombra della Coppa del Mondo ...