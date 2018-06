Spoiler Amici 17 | cosa vedremo nella puntata del 3 giugno?

Blastingnews

: RT @silvia_picerni: @voodoolove14 @MetaErmal STASERA AMICI Spoiler: questa è la coreografia che Ermal ballerà con Fabrizio e Giulia. - voodoolove14 : RT @silvia_picerni: @voodoolove14 @MetaErmal STASERA AMICI Spoiler: questa è la coreografia che Ermal ballerà con Fabrizio e Giulia. - silvia_picerni : @voodoolove14 @MetaErmal STASERA AMICI Spoiler: questa è la coreografia che Ermal ballerà con Fabrizio e Giulia. -

(Di domenica 3 giugno 2018) Questa sera, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale di17.scuola del talent show condotto da Maria De Filippi sono rimasti 5 allievi, che sono: Carmen Ferreri, Emma Muscat, Irama, Einar Ortiz e Lauren Celentano (colei che ha già vinto la categoria ballo). Ladi questa sera sarà ricca di ospiti, tanti dei quali liduettare insieme agli allievi della squadra bianca e blu. Andiamo a scoprirestasera. Semifinale17: gli ospiti dellaCome abbiamo anticipato nell'introduzione dell'articolo, in occasione della semifinale saliranno sul palco didei grandi artisti. Le prime a salire sul palco del talent saranno Fiorella Mannoia e Gianna Nannini che si esibiranno insieme alla squadra blu, Fabrizio Moro invece duetterà insieme a Irama. Ad alimentare la serata ci sarà Alvaro Soler che canterà la sua nuova hit ...