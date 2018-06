gamerbrain

: Splatoon 2: Una nuova modalità trapela in rete - oOShinobi777Oo : Splatoon 2: Una nuova modalità trapela in rete - GamingPark_it : Una esclusiva nuova mappa e quattro nuove armi arrivano su Splatoon 2 - PokeMillennium : Una esclusiva nuova mappa e quattro nuove armi arrivano su Splatoon 2 #Splatoon2 #NintendoSwitch #PokemonMillennium… -

(Di domenica 3 giugno 2018) OatmealDome e Simon1844, due celebri dataminers, hanno scoperto l’esistenza all’interno di2 di una modalità competitiva e inedita celata fino ad oggi allo sguardo dei giocatori, nascosta tra i file del gioco. Unamodalità per2 La suddetta modalità chiamata provvisoriamente Rocket, porta i giocatori in differenti arene, con l’obiettivo di attivare un razzo prima della squadra avversaria, facendolo atterrare sulla base nemica. I dataminers non solo hanno svelato questa modalità, ma ce la mostrano in un video, a seguito dell’estrazione dei file di gioco, utilizzando naturalmente asset provvisori come una scatola al posto del razzo ed armi differenti rispetto quelle previste. Attivato il razzo prenderà il volo verso la base dell’avversario, la squadra che avrà attivato il razzo il ...