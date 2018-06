Spettacoli | musica dal vivo | cena e dj set | festa finale per il ventennale dei licei

Palermo - Tatuaggi - musica e Spettacoli : al via la quinta edizione della Palermo Tattoo Convention : Fonte: gds.it , http://Palermo.gds.it/2018/06/02/Tatuaggi-musica-e-spettacoli-al-via-la-quinta-edizione-della-Palermo-Tattoo-Convention_862130/, Palermo Palermo, Tatuaggi, musica e spettacoli: al via ...

Estate Romana. Si parte tra cinema - musica e Spettacoli : L’Estate Romana, giunta alla quarantunesima edizione, è partita dal 1° giugno e prosegue fino al 30 settembre con una ricca

Cantaci ancora una canzone - Joan - l addio alle scene di Baez è pieno d emozione - Musica - Spettacoli : AMSTERDAM - L'unica concessione sono un paio di scarpette di vernice rossa, senza tacco, che scintillano sotto i fari. Per il resto, Joan Baez sale sul palco discretamente, quasi come un'apparizione, ...

Vasco Rossi a Torino - due ore e mezzo di rock senza mediazioni - Musica - Spettacoli : L'inizio è esplosivo, una bomba sonora lanciata in mezzo al pubblico dello Stadio Olimpico di Torino: 'Cosa succede in città', in una versione esplosiva, superrock, anzi ai limiti del metal, tanto per ...

Spandau Ballet - il ritorno con il nuovo cantante dopo l'addio di Tony Hadley - Musica - Spettacoli : La pace arrivò a sorpresa nel 2009 con una reunion che inaugurò una nuova serie di concerti revival nei palasport in giro per il mondo. Fino al nuovo divorzio. Video in riproduzione.... Ross William ...

Summer Arena 2018 - presentata la rassegna di Spettacoli della Esse Emme Musica : ... la struttura è ormai riconosciuta e consolidata, così come Soverato sempre più indicata come luogo ideale per gli spettacoli dal vivo. Nei primi due anni è arrivato nella Perla dello Ionio un 60% di ...

Estate romana : 4 mesi di musica - cinema e Spettacoli : si parte il primo giugno : ... che offre l'opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di danza, ...

Estate Romana : si parte il 1° giugno. Quattro mesi di cinema - musica e Spettacoli all'aperto : L'Estate 2018 vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e dall'...

Mirano Summer Festival : le date di tutti gli Spettacoli musicali : Apertura prevista infatti per giovedì 29 giugno 2018, chiusura venerdì il 27 luglio, dopo 29 giorni di musica, spettacoli, beneficenza, nella tradizionale location del piazzale degli impianti ...

Rimini - Kennedy cake : da venerdì tre giorni di street food - Spettacoli - musica e sport : ... food a km zero e tradizionali dentro un evento musicale moderno, discoteche classiche riproposte fra strade e sabbia, artisti "trasgressivi" e spettacoli per i nonni e i bambini. Un intrattenimento ...

Gastronomia. Da giovedì 31 maggio torna la "Cozza di Cervia" con musica - Spettacoli e mercatini : Martedì 29 maggio 2018 - Cervia Fino al 3 giugno Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno torna il gustoso appuntamento con 'La Cozza di Cervia in Festa' sul Borgomarina e in tutto il centro di Cervia.

È morto il maestro Pippo Caruso - mentore di Pippo Baudo e protagonista della tv - Musica - Spettacoli : È morto a 82 anni il maestro Pippo Caruso , che era nato a Belpasso , Catania, . Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l'orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma ...

Ridi - Roma : gli Arctic Monkeys citano Mina e travolgono tutti nella prima data italiana - Musica - Spettacoli : 'Adesso, arriva lui'... intona Alex Turner , durante il concerto, per un paio di volte, citando Mina e usando le parole di L'importante è finire di Cristiano Malgioglio , per introdurre qualche ...

Asia Argento e Lodo de Lo Stato Sociale - saranno loro i nuovi giudici di 'X Factor'? - Musica - Spettacoli : Le indiscrezioni giravano già il giorno del Concertone del Primo maggio di Roma , che ha visto per la prima volta Lodo Guenzi , voce portante dei bolognesi Lo Stato Sociale , in veste di presentatore. ...