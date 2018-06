Spari nel duomo di Berlino | la polizia apre il fuoco contro un uomo

Terrore a Berlino : Spari nella cattedrale. Due feriti - anche un poliziotto : Pomeriggio di paura a Berlino dove la cattedrale, uno dei luoghi più visitati della città è stata isolata in pochi istanti: un agente di polizia avrebbe esploso un colpo di arma...

Spari nella Cattedrale di Berlino - zona isolata. La polizia colpisce a un uomo : La polizia ha isolato la Cattedrale di Berlino dopo che un agente avrebbe sparato contro un uomo nell'edificio. Lo riferisce la Bbc.'Shooting incident' at Berlin Cathedral https://t.co/jJIXxPbmd0pic.twitter.com/XBWyjyQQdN — Olawale Sulaima GCFR (@OlawaleSulaima3) June 3, 2018Una portavoce della polizia tedesca ha riferito su Twitter che "un colpo d'arma da fuoco è stato sparato poco dopo le 4 del pomeriggio nel Duomo di Berlino" ...

Spari nella cattedrale di Berlino : Berlino, 3 giu. (AdnKronos/Dpa) – Colpi d’arma da fuoco nella cattedrale di Berlino. Un poliziotto ha sparato ad un uomo, secondo quanto riferito alla Dpa da una portavoce della polizia della capitale tedesca, precisando che un agente è rimasto ferito nell’incidente su cui, al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli. La zona è stata isolata. L'articolo Spari nella cattedrale di Berlino sembra essere il primo su ...

Spari contro migranti nel vibonese : un morto : Roma, 3 giu. , askanews, Era un attivista dell'Unione sindacale di base Soumaila Sacko, il migrante maliano di 29 anni ucciso a colpi di fucile ieri sera in provincia di Vibo Valentia. Lo riferisce in ...

Giornata dei bambini scomparsi - la storia di Sergio Sparito nel nulla da 39 anni : Sergio Isidori è sparito nel nulla. Aveva solo cinque anni quando la sua famiglia ha perso ogni sua traccia. Accadeva trentanove anni fa a Villa Potenza, poco distante da Macerata. Era il 23 aprile 1979. In occasione della Giornata Internazionale dedicata ai bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio, vi raccontiamo la sua storia. «Da quel 23 aprile mia madre è rimasta in vita solo perché era incinta. È stata quella la sua forza». Giorgia ...

Grosseto - bimbo Sparito nel bosco durante la gita/ Ultime notizie Maremma : ricerche a tappeto per l’11enne : Grosseto, bambino sparito nel bosco durante la gita scolastica: Ultime notizie e ricerche a tappeto per le campagne della Maremma, anche con un elicottero(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:04:00 GMT)

“Ehi - state cercando me?”. Sparisce nel nulla per giorni : Provate a immaginare la scena: la polizia pubblica un annuncio in rete scrivendo di essere alla ricerca di indizi che possano aiutare a ritrovare un ragazzo scomparso nel nulla, 21 anni. Il messaggio inizia a circolare in rete, insieme alla foto del giovane del quale si erano perse le tracce. Poi, dopo qualche giorno, ecco comparire una risposta decisamente surreale. A scrivere un commento al post lanciato dagli agenti sui social, ...

Napoli - nuova stesa a San Giovanni a Teduccio : Spari nel fortino dei Rinaldi : Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi, intorno alle 17.30, all?interno del Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio. Sul posto i carabinieri della stazione di Poggioreale, che stanno...

Agguato nella movida. Spari tra la folla di giovani - un ferito : BRINDISI - Ferimento a due passi dai locali della zona del Teatro Verdi, poco prima dell'1, dove un commando in moto ha avvicinato e sparato contro un giovane di 23 anni, Yuri Di Paola, impiegato ...

Referendum sul contratto : nella scheda della Lega Spariti i punti dei grillini : Nel weekend la base leghista sarà chiamata ad esprimere con un Referendum il suo giudizio sul contratto di governo che il Carroccio ha preparato con i 5 Stelle. Di fatto nel quesito referendario proposto dalla Lega ci sono soltanto dieci punti del programma concordato con i 5 Stelle. E a quanto pare sono i temi del prgramma leghista. Manca dunque il testo completo dell'accordo che prevede anche i punti del programma pentastellato. Di fatto si ...

Usa - Spari nel campo da golf di Trump - arrestato un uomo - la polizia : «Nessuna vittima» : La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi in un campo da golf di proprietà del presidente americano Donald Trump in seguito ad una segnalazione di «colpi di...