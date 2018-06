Spari contro migranti nel vibonese | un morto

Vibo Valentia - Spari contro migranti : un morto. “Vendetta per furto di alluminio” : Hanno iniziato a sparare colpi di fucile contro tre migranti in località “ex Fornace” di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Uno di loro, il 30enne del Mali Sacko Soumayla, è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa e gli altri due, suoi connazionali, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all’ospedale di Polistena. Ma all’origine della sparatoria, secondo quanto emerge dalle prime indagini, c’è una ...

Vibo Valentia - Spari contro tre migranti : uno di loro non ce l'ha fatta : Un migrante è morto e altri due suoi amici extracomunitari sono stati feriti da colpi di fucile sparati ieri sera in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Il giovane uomo, originario del Mali non ce l'ha fatta ed è morto durante la notte nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Riuniti di Reggio Calabria.Sacko Soumayla era il suo nome e aveva 29 anni. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un bivio per la frazione "Calimera" del Comune di ...

Catania : Spari contro la casa di un'insegnante sospesa : spari contro l'abitazione di un'insegnante di scuola elementare del catanese sospesa per un anno per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei suoi alunni.È quanto ha denunciato la diretta interessata, una donna di 59 anni, che di recente è stata sospesa dal servizio perché accusata di aver percosso, maltrattato e insultato gli studenti durante le ore di lezione.L'insegnante ha sporto formale denuncia ai carabinieri ...

Gaza - Spari contro soldati. Israele risponde con i carri armati : Non si placa la tensione fra israeliani e palestinesi nella Striscia di Gaza. Dopo i più di 60 morti degli ultimi sconti che hanno coinvolto le forze armate di Israele e i manifestanti palestinesi, questa volta a sparare è l'artiglieria israelianaSecondo un comunicato delle Israel defense forces (Idf), un carro armato dell'esercito ha sparato contro tre postazioni di Hamas nella Striscia. Secondo le Idf, alcuni militanti palestinesi avevano ...

Sparito da un isola - la storia di Emanuele e l’ultimo incontro col padre : “Nascondeva qualcosa” : Emanuele Arcamone, studente di 23 anni, ha fatto perdere le sue tracce dall'isola di Ischia il pomeriggio dell'8 maggio del 2013. A vederlo per l'ultimo proprio papà Franco, che di quell'incontro conserva un indelebile ricordo: "Mio figlio aveva uno strano sguardo". Da allora è ufficialmente scomparso.Continua a leggere