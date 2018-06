Spari a Vibo Valentia | un morto e due feriti | Le vittime ospiti di una tendopoli per

Spari nel Vibonese - un morto e 3 feriti : 17.58 Sparatoria nel Vibonese, tra Nicotera e Limbadi. Un uomo ha ucciso in casa un altro uomo e ha ferito la moglie, a Nicotera. Poi è andato in auto a Limbadi. Lì ha fatto irruzione in un bar del paese e ha sparato contro un gruppo di uomini che giocava a carte, ferendone due. L'attentatore non è stato ancora identificato, né si conoscono i motivi degli agguati.