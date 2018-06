Sparatoria nella Cattedrale a Berlino

Tentano colpo ad un bancomat - Sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...

Tentano colpo ad un bancomat - Sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...

Sparatoria nella Bergamasca - Due morti e banditi in fuga : Sparatoria nella sala slot, due morti Dopo la Sparatoria di questa mattina nel Bresciano , la scia di sangue si estende alla Bergamasca. Dove questa sera, mercoledì 4 aprile, c'è stata una Sparatoria ...

Caravaggio. Sparatoria nella Gold Cherry due morti - killer in fuga : C’è un nuovo killer in fuga in Lombardia. Dopo i fatti della provincia di Brescia, un nuovo duplice omicidio nel

Flero. Sparatoria nella Sga Srl morto Elio Pellizzari : Choc nel Bresciano. Un uomo è giunto in automobile, è sceso, è entrato entrato nel capannone di un’azienda a Flero e

Cosa sappiamo della Sparatoria nella sede di YouTube : Almeno quattro persone sono state colpite durante una sparatoria nel quartier generale di YouTube a San Bruno, California. Una quarta persona, l’attentatrice, è morta sulla scena, apparentemente ferita da arma da fuoco autoinflitta, ha detto la polizia durante la conferenza stampa. Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 aprile ...

California - Sparatoria nella sede di YouTube : 23.40 - Le forze dell'ordine hanno confermato che ad aprire il fuoco all'interno della sede di YouTube è stata una donna di cui non è stata ancora resa nota l'identità. La donna si sarebbe tolta la vita dopo aver esploso diversi colpi di pistola. Quattro persone, secondo fonti ufficiali, sarebbero rimaste ferite, una di queste in modo grave.23.00 - La stampa locale riferisce che almeno 4 persone sono state trasportate al centro medico ...

Sparatoria nella sede YouTube di San Bruno - California : Sparatoria in corso nel quartier generale di YouTube a San Bruno in Califonia, non è ancora chiaro cosa stia accadendo, per il momento sembra che ci siano feriti trasportati in diversi ospedali della zona, le notizie per ora sono ancora frammentarie. Ciò che è certo è che la a polizia si è precipitata nel quartier generale di YouTube per rispondere alle notizie di una Sparatoria, immagini e video condivisi sui social media mostrano i lavoratori ...