Spagna-Svizzera 1-1 | in rete il calciatore del Milan Ricardo Rodriguez FOTO

DIRETTA / Spagna Svizzera (risultato finale 1-1) : terzini goleador - l'amichevole termina in parità : DIRETTA Spagna Svizzera , risultato finale 1-1: finisce con un pareggio l'amichevole di Vila-Real. Vanno a segno Odriozola e Ricardo Rodriguez, vale a dire due dei terzini in campo stasera(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Probabili Formazioni Spagna -Svizzera - amichevole internazionale - 3 giugno 2018 : Le Probabili Formazioni di Spagna–Svizzera, amichevole internazionale , 3 giugno 2018 , ore 21.00. amichevole molto gustosa in vista della Coppa del Mondo, dove entrambe le Formazioni sono impegnate. Grande curiosità intorno agli elvetici, che nonostante le 9 vittorie su 10 partite sono dovuti passare per gli spareggi, e che nell’ultimo confronto riuscirono a battere le furie rosse, poi laureatisi campioni nei mondiali del Sudafrica ...

Spagna - deputati accusano Juan Carlos : nasconde un tesoro in Svizzera : Spagna , deputati accusano Juan Carlos : nasconde un tesoro in Svizzera Il figlio Felipe aveva promesso maggiore trasparenza nei conti della corona, ma la monarchia non è obbligata a dettagliare le spese. Così può tacere sugli affari personali Continua a leggere

Hervé Falciani arrestato in Spagna su domanda Svizzera