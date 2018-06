Sottosegretari e vice | partita aperta

Governo : partita Sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita Sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Tria e Moavero tecnici non sgraditi al Colle. Di Maio e Salvini vicepremier per guidare Conte. Giorgetti Sottosegretario chiave. Tutti i ministri : La base del nuovo accordo è la stessa di una settimana fa, con un bilanciamento dei ministeri di peso tra Lega e M5s. Ma le due caselle chiave dell'esecutivo giallo-verde, dicastero dell'Economia ed Esteri, sono state stravolte per sbloccare l'impasse e avere il consenso del Capo dello Stato.Il foglietto con la lista dei ministri, sventolato su Facebook da un arrabbiatissimo Luigi Di Maio domenica scorsa quando il governo politico era ...

Conte - i ministri : Di Maio-Salvini vice - Giorgetti Sottosegretario alla Presidenza : Economia: Giovanni Tria , Tecnico, Esteri: Moavero Milanesi , Tecnico, Giustizia: Alfonso Bonafede , M5S, Politiche comunitarie: Paolo Savona , Tecnico, Rapporti con il Parlamento e democrazia ...

