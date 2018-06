: RT @ImolaOggi: Governo Lega-M5s, il sicario economico Soros: preoccupa la vicinanza alla Russia. Noi invece siamo preoccupati per le sua ne… - raffaellamucci1 : RT @ImolaOggi: Governo Lega-M5s, il sicario economico Soros: preoccupa la vicinanza alla Russia. Noi invece siamo preoccupati per le sua ne… - VotaSpartaco : RT @VittorioBanti: @StefanoFeltri Buahahahahah... ?????? Soros, che ha COMPRATO chiunque, si preoccupa di eventuali finanziamenti alla Lega. M… - Marianna4813 : RT @VittorioBanti: @StefanoFeltri Buahahahahah... ?????? Soros, che ha COMPRATO chiunque, si preoccupa di eventuali finanziamenti alla Lega. M… -

"Sono moltoto dalla vicinanza del nuovoitaliano con la Russia e dalla stretta relazione tra Salvini e". Così il magnate Usaal Festival dell'Economia a Trento. "Non so sefinanzi la Lega ma l' opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di. Questo è un aspetto su cui si trova d'accordo il nuovovisto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia",ha aggiunto. Su Trump: "Spero duri poco, è una minaccia per gli Usa e il mondo".(Di domenica 3 giugno 2018)