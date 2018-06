Soros | Se Putin ha finanziato Salvini gli italiani dovrebbero saperlo | Il

Soros : preoccupa governo vicino a Putin : 20.19 "Sono molto preoccupato dalla vicinanza del nuovo governo italiano con la Russia e dalla stretta relazione tra Salvini e Putin". Così il magnate Usa Soros al Festival dell'Economia a Trento. "Non so se Putin finanzi la Lega ma l' opinione pubblica italiana ha diritto di sapere se Salvini è a busta paga di Putin. Questo è un aspetto su cui si trova d'accordo il nuovo governo visto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni ...