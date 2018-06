Soros | Preoccupato per la vicinanza Salvini-Putin Il ministro dell' Interno

blogo

: +++ George Soros : “gli italiani hanno diritto a sapere se Salvini è finanziato da Putin, io sono molto preoccupato… - StefanoFeltri : +++ George Soros : “gli italiani hanno diritto a sapere se Salvini è finanziato da Putin, io sono molto preoccupato… - masechi : ??Governo: 'Soros, preoccupato da vicinanza con Russia'. I ministri devono parlare poco, stare nel ruolo istituziona… - NicolaMorra63 : Soros: 'Preoccupato della vicinanza del nuovo governo con la Russia'. Un bel tacere non fu mai scritto. -

(Di domenica 3 giugno 2018) Botta e risposta a distanza tra Matteoe il miliardario statunitense George, ospite oggi di un dibattito sul futuro'Unione Europea al Festival’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto moltodallache secondo lui ci sarebbe tra Matteoe il Presidentea Russia Vladimir:C’è una stretta relazione tra Matteo. Non so seeffettivamente finanzia il suo partito, ma l’opinione pubblica italiana ha diritto di sapere seè a busta paga di.La replica del diretto interessato non si è fatta attendere. Il Vicepresidente del Consiglio e, ha rispedito al mittente ogni accusa, confermando però di nutrire somma ammirazione per:Non ho mai ricevuto ...