Soros | non so se Putin finanzi la Lega La replica di Salvini | mai preso un soldo da Mosca

Salvini replica alle parole di Soros."Non ho mai ricevuto soldi dalla Russia" : "Non ho mai ricevuto una lira, un euro o un rublo dalla Russia, ritengo Putin uno degli uomini di Stato migliori e mi vergogno del fatto che in Italia venga invitato a parlare uno speculatore senza scrupoli come Soros". Lo afferma il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini replicando a George Soros.Il finanziere ungherese, ospite del Festival dell'Economia di Trento, si era detto "molto preoccupato" della vicinanza del nuovo ...