Sony potrebbe aver cancellato i tablet Android Xperia Z5 e Z5C

PS5 potrebbe arrivare tra tre anni : Sony sta cercando di capire come i servizi e l'hardware possano funzionare insieme : Da qualche tempo continuano ad emergere notizie su PS5, ma la prossima console non è, in realtà, prossima al rilascio, stando al CEO di PlayStation John Kodera."Utilizzeremo i prossimi tre anni per preparare il prossimo passo, per essere in grado di poter fare un salto più in alto in futuro", ha detto Kodera, come riportato dal Wall Street Journal. I commenti di Kodera sono giunti in seguito alle ultime dichiarazioni che confermavano PlayStation ...

La prossima console di Sony potrebbe essere "strettamente integrata" con dispositivi portatili : PS Vita è stata una console che non ha riscosso il successo sperato, non riuscendo a decollare quasi ovunque nel mondo, senza contare che Sony ha persino confermato la fine della produzione dei giochi fisici in Nord America e in Europa. Quindi questa sembrerebbe la fine delle aspirazioni portatili di Sony, giusto? Vita ha fallito, il 3DS e Switch dominano quel mercato e Sony stessa sta riscuotendo comunque molto successo con le sue console ...

Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare sul mercato non prima di agosto : Stando alle notizie che arrivano dal Giappone, il Sony Xperia XZ2 Premium sarà venduto nel Paese asiatico dal carrier KDDI a partire dalla metà di agosto L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare sul mercato non prima di agosto proviene da TuttoAndroid.

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli L'articolo Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate proviene da TuttoAndroid.

Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18 : 9 : Dal web già trapelano alcune indiscrezioni riguardo al prossimo flagship di Sony. Nonostante sia passato appena un mese dal lancio di Xperia XZ2 e XZ2 Compact, emergono alcune specifiche relative a Sony Xperia XZ2 Premium, uno smartphone atteso per IFA 2018 che dovrebbe uscire con Android P (9.0) e con un display 4K in 18:9 fra le altre cose. L'articolo Sony Xperia XZ2 Premium potrebbe arrivare con Android P e con un display 4K in 18:9 ...