Solo a luglio Oreo su Huawei P10 Lite? Nuova tempistica d’oltreoceano

Governo : sindaco JeSolo - preoccupa voto a luglio - rallenta attività industria turismo : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - “L’ipotesi che sta circolando in questi giorni ed in queste ore di elezioni anticipate nel mese di luglio, è preoccupante. Si pensi a cosa può voler dire questo per le località turistiche come Jesolo, che si troverebbero già nel pieno della stagione - sottolinea all'Adn

Michaela Biancofiore avverte Matteo Salvini : 'A luglio vota Solo il Sud. Consegnerai il Paese al M5s' : 'Elezioni a luglio? Matteo Salvini sbaglia, così consegnerebbe il Paese a Luigi Di Maio '. Michaela Biancofiore, di Forza Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, non condivide la ...

HMD rimborsa 30 euro con l’acquisto di Nokia 7 Plus - Solo fino al 31 luglio : HMD replica quanto fatto con Nokia 6.1 e, seppur con qualche giorno di ritardo, ha lanciato una promozione per l'acquisto di Nokia 7 Plus, disponibile in Italia al prezzo di 399 euro. L'articolo HMD rimborsa 30 euro con l’acquisto di Nokia 7 Plus, solo fino al 31 luglio proviene da TuttoAndroid.

Stipendio in contanti : da luglio Solo pagamenti tracciabili Video : A partire da luglio non sara' più possibile ricevere lo #Stipendio in contanti ma il pagamento sara' effettuato in modo che questo sia tracciabile in qualche maniera. Le motivazioni di questa decisione sono due: la prima è quella di evitare qualsiasi forma di evasione fiscale e la seconda è quella di evitare ai lavoratori di accettare importi inferiori a quelli che in realta' sono loro dovuti. Purtroppo non è un mistero che molti lavoratori ...