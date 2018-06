Softball | l’Italia vince il Torneo della Repubblica battendo il Venezuela al tie-break

oasport

: L’Italia vince il Torneo della Repubblica battendo il Venezuela al tie-break e prosegue la preparazione in vista de… - OA_Sport : L’Italia vince il Torneo della Repubblica battendo il Venezuela al tie-break e prosegue la preparazione in vista de… - tineo148 : RT @FIBSpress: L'Italia apre il Torneo della Repubblica con una sconfitta contro il Venezuela, al termine di un incontro in gran parte domi… - Tineo1Hector : RT @FIBSpress: L'Italia apre il Torneo della Repubblica con una sconfitta contro il Venezuela, al termine di un incontro in gran parte domi… -

(Di domenica 3 giugno 2018) L’Italia si è aggiudicata la sesta edizione deltenutasi sul diamante “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella. Le azzurre hanno vinto il doppio confronto contro il: le sudamericane si sono aggiudicate gara-1 per 1-0, la Nazionale di Enrico Obletter ha vinto gara-2 per 3-1, imponendosi al tie-per la miglior differenza punti e conquistando così il trofeo. Nel primo episodio l’Italia ha schierato Greta Cecchetti (5.2 inning) e Ilaria Cacciamani (3.1) con ottimi risultati: 3 valide, 3 basi su ball e 9 K per la giocatrice di Bollate, mentre 2 valide, una base su ball e 4 K per la pitcher in forza a Forlì. A dominare, però, è stata la lanciatricena Jamee Juarez, che ha chiuso il suo incontro con un complete game (9 riprese) con 4 valide, una base su ball e 5 K. Ad essere mancato è stato proprio l’attacco ...