Simone Inzaghi si è sposato | fra gli ospiti | felice | anche l’ex Alessia Marcuzzi

vanityfair

: Simone Inzaghi ha sposato Gaia Lucariello: il matrimonio a Montalcino, e la testimone è Alessia Marcuzzi… - thetodayworld1 : Simone Inzaghi ha sposato Gaia Lucariello: il matrimonio a Montalcino, e la testimone è Alessia Marcuzzi… - zazoomnews : Montalcino Simone Inzaghi si è sposato con Gaia Lucariello - #Montalcino #Simone #Inzaghi #sposato - JohnFoxFPA : RT @VivInterNews: Oggi si sposa Simone Inzaghi: il momento del sì potrebbe essere rivisto al VAR. -

(Di domenica 3 giugno 2018) Il dilemma se invitare o meno gli ex alle proprie nozze pernon si è proprio posto. Da sempre sono una famiglia allargata e il sorriso della showgirl al matrimonio delè la dimostrazione dei buoni rapporti fra le nuove famiglie, più volte fotografate insieme in vacanza negli ultimi anni. Non proprio come le ex del principe Harry al royal wedding., allenatore della Lazio, è convolato a nozze, nella chiesa dell’Amorosa nella tenuta Castello Banfi a Montalcino, fra i vigneti del brunello, con Gaia Lucariello, imprenditrice nel settore della moda. A celebrare le nozze è stato don Vittorio Trani, padre spirituale della Lazio e cappellano del carcere di Regina Coeli. La sposa è arrivata su una carrozza trainata da due cavalli bianchi. I due hanno un figlio, Lorenzo, di 4 anni, e del matrimonio si vociferava da mesi. Testimone di nozze ...