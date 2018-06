Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati L’ex Alessia Marcuzzi testimone di

Matrimonio Inzaghi – Alessia Marcuzzi - Abate - Aquilani e non solo : tutti gli ospiti alle nozze di Gaia e Simone [FOTO E VIDEO] : Al Matrimonio di Inzaghi sono accorsi tantissimi personaggi celebri: da Alessia Marcuzzi ai calciatori amici dell’allenatore, tutti gli invitati alla ‘festa’ di Gaia e Simone Nella splendida cornice di Montalcino al ‘Castello Banfi Il Borgo’ si sono sposati ieri l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la compagna Gaia Lucariello. Dopo l’arrivo in carrozza della sposa, si è celebrata la cerimonia che ha ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi : “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale probabilmente ha deciso di schierare De Vrij nella gara di domani. Le sue parole sembrano lasciar intendere che l’olandese giocherà, ma mai dire mai, il tecnico ...

