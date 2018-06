Si tuffano per recuperare un pallone | due ragazzi muoiono annegati

Si tuffano nel lago per recuperare il pallone : muoiono annegati due giovani : Due giovani sono annegati nel lago Pistono a Montalto Dora, nei pressi di Ivrea. Si tratterebbe di due richiedenti asilo di 25 e 32 anni, rispettivamente di Ghana e Costa d'Avorio, finiti in acqua nel tentativo di recuperare un pallone mentre giocavano sulle rive del lago insieme ad altri due compagni. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni villeggianti, sono iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Poco fa sono stati recuperati i due ...

Si tuffano in mare per recuperare un pallone : trovati i corpi dei due ragazzi dispersi da ieri : Due ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare un pallone e sono scomparsi venerdì pomeriggio nelle acque del Lido di Catanzaro. Stamattina le ricerche, che erano durate fino a tarda notte e ...